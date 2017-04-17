Kaymaklı Dumlupınar’ı yolcu etti: 2-7

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi**, Ahmet Karaoğluları**, Hüseyin Özaşık**

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert*, Nazmi Rüzgar*, Erdoğ Barkınay*, Ahmet Dölek*, Ümit Genç*, Mustafa Doğru*, Rıdvan Doymaz*(Dk.53 Can Özbilen**), Celal Habeşoğlu*(Dk.77 Baran Akballı*), Hüseyin Kayalılar*, Hikmet Çelikel*(Dk.70 Berke Zorba**), Tuhahan Bilgin*

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali Duvarcı**, Mehmet Kaygısız**, Serhan Önet**, Çağrı Kıral**, Bahadır Göçben** (Dk.57 Şevket Anday**), Bayram Anday**(Dk.70 Mete Sağır**), Doğukan Demirman**, Remzi Betmezoğlu***, Uğur Gök***, Henve Amani**,Odo Joshua**(Dk.46 Yağış Gencay**)

GOLLER: Dk.63 Can Özbilen,Dk.73 Celal Habeşoğlu(Dumlupınar),Dk3,7 ve 29 Remzi Betmezoğlu,Dk.18 Odo Joshua,Dk.52 ve 83 Uğur Gök,Dk.86 Mete Sağır(Küçük Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında Dumlupınar, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti ve sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Kaymaklı bu galibiyetle birlikte 48 puana ulaşırken, Dumlupınar ise 20 puanda kaldı. Sarı kırmızılıların bu mağlubiyeti almasıyla birlikte küme düşmesi kesinleşti. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon Birinci Lig’de mücadele edecek.

Önemli Anlar

Dk.3:Küçük Kaymaklı atağında Remzi ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.(0-1)

Dk.7:Küçük Kaymaklı atağında Serhan’ın Dumlupınar defansının arkasına gönderdiği topla buluşan Remzi topu ağlara gönderdi.(0-2)

Dk.18:Gelişen Küçük Kaymaklı atağında sağdan ceza alanına giren Odo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.(0-3)

Dk.29:Küçük Kaymaklı atağında Uğur’un sert vuruşunda top kaleci Yılmazdan döndü. Dönen topu iyi takip eden Remzi kendisinin 3. Takımının 4. Golünü Dumlupınar ağlarına gönderdi.(0-4)

İlk devre deplasman ekibi Küçük Kaymaklının üstünlüğü ile sona erdi.

Dk.52:Küçük Kaymaklı atağında Amani’nin pasında Uğur topu baş kaleye gönderdi.(0-5)

Dk.63:Dumlupınar atağında oyuna sonradan giren Can’ın ceza alanı içerisinden vuruşunda top ağlara gitti.(1-5)

Dk.76:Dumlupınar atağında Celal’ın vuruşunda Küçük Kaymaklı savunmasına da çarpan top ağlara gitti.(2-5)

Dk.83:Küçük Kaymaklı atağında defanstan dönen topu Uğur ağlara gönderdi.(2-6)

Dk.86:Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Mete’nin yerden sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti.(2-7)

Karşılaşma Küçük Kaymaklı’nın üstünlüğü ile sona erdi.