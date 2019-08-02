Karpaz eylemi Lefkoşa’ya taşındı

Yenierenköy Belediyesi’nin düzenlediği, çarşamba günü Ziyamet-Gelincik kavşağından Lefkoşa’ya yürüyüşle başlatılan ve sağlık sorunları nedeniyle ara verilen “Başka Karpaz Yok” eylemi bugün Lefkoşa'da devam ediyor.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bugün saat 06:45’de eylem için Yenierenköy Belediyesi önünden ve Ziyamet/Gelincik Dörtyol kavşağından otobüs kaldırılacağını açıklamıştı.

Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saat 9:30 civarında Lefkoşa terminalinden başlayarak Başbakanlık binası önüne gideceklerini açıkladı.

Yeşilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“09:30 gibi yürüyüşümüz terminal den başlayacak. Bölgemizin ve çocuklarımızın geleceği için bugün Lefkoşa’dayız. Hakkımız olanı almadan Başbakanlık önünden ayrılmayacağız.”

Terminalden başlayan yürüyüşte Meclis'te duruldu ve siyah çelenk bırakıldı. Yürüyüşe devam eden eylemcilerin Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıği ve İçişleri Bakanlığı’na da siyah çelenk bıraktı.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrak Yeşilırmak, “bugün geleceğimiz için yürüyoruz. Başka Karpaz yok çelengini içişleri bakanlığına bırakıyoruz. Bölgemize artık devlet hizmeti istiyoruz. Emirnamenin kalkmasını, değişmesini istiyoruz! İmar planı uygulanmasını ve bölgenin kalkınmasını istiyoruz. Hakkımızı alana kadar buradayız. Emirname çalışması istiyoruz, bir sene içinde hayata geçirilsin. Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomik katkı sağlıyor. Karpaz’a üniversite, hastane ve kurumlar istiyor! Çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz.”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bakanlık önüne gelen Karpazlıları selamladı ve şikayetlerini dinledi

Karpazlılar son senede hiçbir gelişme görmediklerini söyleyerek emirnameyi kaldırılmasını talep etti

Baybars: Biz Karpaz bölgesinin sorunlarını biliyoruz ama yıllardır süregelen politikalar yalnız Karpaz değil birçok yeri olumsuz etkiliyor: Erenköy’de e-kimlik bucak hizmetlerini sağlayacağız cihazları bekliyoruz. Biz sizlere bu hizmeti yapabilmek için başbakanla da görüşmüştük. Karpaz’dan hizmet almak için İskele ve Mağusa’ya gitmesinin zor olduğunu biliyoruz. Karpaz bölgesinin dokusunu bozmadan kalkındırmak için çalışacağız. Mağusa Yeniboğaziçi ve İskele’nin imar planını yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Biraz daha sabırlı olmanızı rica edeceğiz

Bakanın açıklamasına Karpazlılardan tepki gösterdi, “Üniversitemiz, doktorumuz yok! Hiçbir hizmet alamıyoruz. Denizlerimizi kirletecek otellere bizler de karşıyız. Ama artık hizmet istiyoruz. 16 senedir bekliyoruz. İmar planı çıkarılana kadar bu halkın taleplerini görmezden gelmeyin. Lütfen personel alın ve imar planı hayata geçene kadar hizmetler başlasın”

Fotoğraflar Dila ŞİMŞEK