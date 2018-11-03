Girne’de müşteri olarak girdiği marketten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı T.S (E-30), dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, Girne’de faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerine müşteri olarak giden Nijerya uyruklu T.S (E-30), market içerisinden, 331 TL değerinde gıda ürünü çaldığı sırada iş yeri çalışanları tarafından suçüstü tespit edildiğini söyledi. Zanlının polise teslim edildiğini, çantasına doldurduğu eşyaların markete iade edildiğini belirten polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının UKÜ’de yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile serbest bırakırken söz alan zanlı, “Karnın çok açtı. Param yoktu, bu nedenle çaldım. Herkesten özür dilerim” dedi.