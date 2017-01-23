Karayolları Dairesi, Resmi Gazete’de yayınlanan bildiri ile AĞIR KAMYON ve MİKSER’lere, 23 Ocak’la 24 Mart arasında Lefkoşa- Girne Anayolu, CİKLOS mevkiini kullanma izni verdi.

Trafik kazalarının kanayan yara olduğu, geçtiğimiz günlerde dağ yolunda medyana gelen, canların kaybedildiği KAMYON KAZASI’nın izlerinin silinmediği bugünlerde Karayolları Dairesi’nin bu kararı büyük tepki topladı.

Sosyal Medya’da gündem olan ve eleştirilen kararda, CİKLOS’u kullanımına izin verilen mikser ve kamyonların plakalarının yazması da dikkat çekti.

Söz konusu kararda imzası bulunan Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’sa YENİDÜZEN’in sorularını yanıtsız bıraktı, “AÇIKLAMA YAPACAĞIZ” demekle yetindi.