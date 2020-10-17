“Karantina şekil değiştirse de sürecek”

Fehime ALASYA

Ülkedeki vaka sayısının düşüşünü ve Mart ayından bu güne dek geçen 7 aylık sürede sağlık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Bakan Pilli, “Sıfıra yakın vakayı yakalamışken ben bunu, bu güzel günleri yeniden kaybetmek istemiyorum” dedi. Pilli, bu gidişattaki en büyük etken olan karantina uygulamalarıyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

“Karantina şekil değiştirse devam edecek” diyen Pilli, teknolojik donanım ve fiziksel takip ile yeni uygulamaların etkili olacağı görüşünü paylaştı.

Bu süreç içinde özellikle bir doktor olarak da bakanlığındaki görevinde her zaman halkın sağlığını ön planda tuğunu ifade eden Bakan Ali Pilli, her zaman bunu ilk sırada tutacağını da sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki düşüşü aldıkları önlemlere bağlayan Pilli, “Önlemler aldık, almasaydık Kıbrıs’ın güneyinden beter olacaktık. Güneyde, günde 8 sefer girişler yaşanırken, ülkede çok az vaka çıkması mümkün değildi. Bu gidişat belliydi. Bizdeki sefer sınırlaması, karantina uygulaması bu artışın önünü kesti.” şeklinde konuştu.

Karantina uygulamasındaki yeni çalışmalardan birinin çipli bileklik uygulaması, diğerinin ise ev karantinası olacağını anlatan Pilli, bunların takibi ve yaptırımı için ekipler oluşturulduğunu anlattı.

Söz konusu uygulamalara uymayanların ise Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında para cezası veya hapislikle bedel ödeyeceğini kaydetti.

“Dünyada Covid-19 bitmediği sürece karantina uygulamamız da bitmez”

Ülkedeki vaka düşüşlerini değerlendiren Pilli, “Karantinalı giriş biraz şekil değişse de sürecek. Bu ülkede Covid-19’u en az vaka ile atlamak için çaba gösteriyoruz. Zaten vaka sayılarımızı en çok aza indirgedik.

Dünyada bu salgın bitmediği sürece biz de kapılarımızı sonuna kadar açamayız, dünyada Covid-19 bitmediği sürece karantina uygulamamız da bitmez.

Sıfıra yakın vakayı yakalamışken ben bunu yeniden kaybetmek istemiyorum. Eskiden kaybetmiştik, yeniden yakaladık, tam kötü oluyorduk, yine önlemlerle müdahale ettik. Artık insanlar adamızda daha çok güvende, bu güzel günleri kaybetmek istemiyorum. İnsanlar artık kendini güvende hissediyor.” dedi.

Karantina uygulamasındaki değişiklikler

Bakan Pilli, günlük iki olan hava yolu seferlerinin karantina kapasitesine bağlı olarak arttırılabilineceğine de değinerek, karantina uygulamasının şekil değiştirse de süreceğini anlattı.

Pilli karantina uygulamasında planlanan değişiklikleri şöyle ifade etti:

“Öğrenciler ülkeye karantinalı girmeye devam edecektir. Buna elverişli imkanlarımız var. Sadece Mağusa’da 11 bin 500 yatak kapasitemiz var, her odada 1 öğrenci kalsa 6 bin kişiyi kısa sürede karantinaya alırız. Biraz öğrenci, biraz yurt sahipleri biraz da biz, herkes elini taşın altına koyacak.

Zaten önümüzdeki günlerde ev karantinasına geçiş yapabiliriz. İlçelerde İlçe Emniyet Kurulları oluşturulacak veya bu sayılar arttırılacak, bu sayede fiziki denetimler yapılacaktır. Bunun yanında çipli bileklikler ile kontrol mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz. Teknoloji yardımıyla, kişi uçaktan indiği saatten, evine veya karantina merkezine dek gözlemlenecek. Uçaktan indiği zaman markete giremeyecek, gözetim altında olacak. Kişiler bu sayede takip altında olacak.

Bunun yanında küçük bir ada ülkesiyiz, herkes korktuğu için bir birini de denetleyecek. Bu bağlamda gelen şikâyetleri de dikkate alacağız.”

Yasağa uymayanlara ceza

Tüm bu yaptırımlara rağmen kural tanımayanlar için Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı anımsatan Pilli, “Bu aslında bizim kullanmak istemediğimiz bir silahımızdır. Bunu elimizde tutuyoruz, karantinadan kaçmak veya kurallara uymamanın hapislik cezası ve para cezası vardır. Bunu da gerekli görülen her noktada kullanmaktan çekinmeyeceğiz.”

Mart ayından bu güne geçen süreç…

Mart ayındaki salgının ilk günlerinden bu yana gelinen süreci de değerlendiren Pilli, ilk günden bu yana çok ilerleme kat edildiğini anlattı.

Pilli, “Her şeyden önce tüm doktor ve hemşirelerimiz tecrübe kazanmıştır. Erken müdahale, ilaç, araç gereç, maske, teknik donanım, yatak kapasitemizin artması, pandemi hastanemiz, temaslı takibimiz, tecrübe ve deneyimiz, her şeyimizle çok geliştik. Bu sürece herkes katkı koydu. Herkese çok teşekkür ederim.” yorumunda bulundu.

Okullarda random testler

Okullara özel de random testler de yapıldığını ifade eden Pilli, bu güne dek herhangi bir sıkıntı çıkmadığını belirtti. Pilli, “Henüz okullarda bir sıkıntı çıkmadı, umarım bu şekilde devam ederiz. Bun gibi güzel gelişmeler bizi sevindiriyor.”