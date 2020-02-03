‘Karantina kuruldu’ dendi, hastanede halen çalışma sürüyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Barış ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kurulacağı ifade edilen Karantina merkezinin ‘teknik donanım yetersizliği’ gerekçesiyle Nöroloji bölümüne aktarıldığı öğrenildi. Söz konusu bölümdeki inşa çalışmaları dün de sürdü, bölüme bina dışından girişin sağlanacağı ‘alüminyum dış kapı ilavesi’ yapıldığı fotoğraflara yansıdı.

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kurulduğunu açıkladı, buna karşın hastanedeki çalışmaların hala inşaat halinde olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin, önceki gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde kurulduğu ifade dilen Karantina merkezi ve Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulunduğunu açıklandı. Öte yandan hastanedeki çalışmaların hala sürdüğü görüldü.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Barış ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kurulacağı ifade edilen Karantina merkezinin ‘teknik donanım yetersizliği’ gerekçesiyle hastane içindeki Nöroloji bölümüne aktarıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in dün yerinde incelediği çalışmalarda, Nöroloji bölümündeki çalışmaların sürdüğü fotoğraf karelerine yansıdı.

Çalışmalarda, bölüme bina dışından girişin sağlanacağı ‘alüminyum dış kapı ilavesi’ yapıldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin ‘karantina merkezi kuruldu’ açıklamasına karşın, çalışmaların hala devam ettiği görüldü. Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ise çalışmaları dün yerinde inceldi.

Dün Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında Bakan Pilli’nin Başhekim ve sağlık personeli ile istişarelerde bulunduğu, virüsün ülkede de görülmesi halinde ilgili tüm paydaşlar ile görüşmelere devam edildiğini, koronavirüse rastlanması halinde hastanede kurulan karantina merkezinde hastaların müşahede altına alınabileceğini ve bu yönde sağlık personelinin de bilgilendirildiğini kaydedilmişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili önlemler çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde kurulan Karantina merkezi ve Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Başhekim ve sağlık personeli ile istişarelerde bulunan bakan Pilli, virüsün KKTC'de de görülmesi halinde ilgili tüm paydaşlar ile görüşmelere devam edildiğini, koronavirüse rastlanması halinde hastanede kurulan karantina merkezinde hastaların müşahede altına alınabileceğini, bu yönde sağlık personelinin de bilgilendirildiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı'na giderek termal kameranın işleyişi ve izolasyon odası ile ilgili bilgiler de alan Bakan Pilli, havalimanında da ilgili daire müdürleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, Güney Kıbrıs 'ta şu anda koronavirüs taşıma ihtimali olan şüpheli vakalar bulunduğunu ve sınır kapılarında alınması gereken önlemler için de adım atılacağını kaydetti.”

Sağlık Bakanlığı'nın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde kurulan Karantina merkezi ve Ercan Havalimanı'ndaki incelemesine ilişkin basına servis edilen tek fotoğraf karesi...

Nöroloji bölümündeki inşa çalışmaları dün de sürdü, bölüme bina dışından girişin sağlanacağı ‘alüminyum dış kapı ilavesi’ yapıldığı fotoğraflara yansıdı.