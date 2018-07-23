Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında bir çocuk da bulunuyor. Olay, Greektown semtindeki bir restoranın önünde, yerel saatle 22:00 civarında meydana geldi. Görgü tanıkları, en az 25 el silah sesi duyduklarını aktardı. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmezken, polis olayın failinin ölü ele geçirildiğini bildirdi.