'Kamu Hizmeti Komisyonu’na müdahale ediliyor'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işleyişine müdahale etmekle suçladı.

İki sendika yaptığı ortak yazılı açıklamada, Okula Aile Birliği Başkanının TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından atandığını ileri sürerek, Okul Aile Birliği Başkanının “Okulun kapatılacağı iddiasıyla eylemler düzenlediğini, şimdi de ailesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu’nu basarak haksız, hukuksuz, zorbalıkla avantajlar kazandırmaya çalıştığını” iddia etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın da, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nu sorguya çektiği” iddia edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"BAŞARAMAYACAKSINIZ, İZİN VERMEYECEĞİZ!

Ülkemizde siyasi amaçla kurulduğu net olan ilahiyat kolejinin okul aile birliği başkanlığına elçilik tarafından atanmış olan zat ülkemize inşaat işçisi olarak gelmiş, ne hikmetse! Kısa sürede zenginleşmiş ve inşaat şirketi sahibi olmuştur. Elçilik tarafından açılan ihaleleri de alan bu zat sendikalı öğretmenleri ve öğretmen sendikalarını hedef göstererek ilahiyat koleji diploma töreninde hayasızca konuşmalar yapmış, okulun kapatılacağı iddiasıyla eylemler düzenlemiş şimdi de ailesine kamu hizmeti komisyonunu basarak haksız, hukuksuz, zorbalıkla avantajlar kazandırmaya çalışmaktadır. Kukla hükümetin başbakanı da kamu hizmeti komisyonunu sorguya çekerek bu zorbalığa talimatla alet olmakta, yasal zeminde çalışmalarını sürdürmeye çalışan kurumlarımızın işleyişine müdahale etmeyi sorgulamayı kendinde hak görmektedir.

Kurumlarımıza yapılan saldırılar bizzat elçilik eliyle organize ediliyor görünümü vardır

Eğitim bakanlığında TC elçiliğiyle oturtulan memur Kıbrıs Türk toplumuna hakaret etmiş ama hala oturtulmaya, görev yaptırılmaya devam etmektedir. Afrika gazetesine saldıranları TC elçiliğinin tuttuğu avukat savundu dedikoduları çıkmıştır. Okullarımıza görevlendirilen sözde öğretmenler hem kadroları tutmakta, hem de TC elçiliğinde sürekli toplantılar yaparak stratejiler belirlediği söylenmektedir.

Feto’yu suçlayanlar Feto tarzı örgütlenme mi yapmaktadır ?

Münferit gibi görünen bu ve buna benzer onlarca olayın arkasında, hukuksuz taleplerine, kurumlara, topluma saldırıların arkasında TC elçiliği mi var?

Bunları yapanların polisten dahi çekinmeden bu cüreti bulanların güç odağı TC elçiliği mi?

Ülkemizin kurumlarımızın biz Kıbrıslı Türklerin üzerinde baskı yapanlar tahakküm altına almaya dönüştürmeye çalışanlar, bu ülkenin kaynaklarını, Kıbrıslı Türklerin yasal haklarını kullanarak rant elde edenler üstüne üstlük Kıbrıslı Türklere hakaret eden, aşağılayanlar ve bunlara fırsat veren işbirlikçiler;

sizlere ve bu tür çapulculara bir kez daha hatırlatırız ki bu ülke bizimdir.

Kendi kendimizi yönetme ve var olma mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

Başaramayacaksınız, izin vermeyeceğiz!"