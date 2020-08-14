'Kamu düşmanlığı aşılanıyor'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), personel eksikliği, güvenlik eksikliği ve vatandaşın kötü koşullarda bekletilmesi gerekçeleriyle Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde, bir günlük grev yapıyor.

KTAMS ve Kamu-İş başkanları Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa Şubesi önünde basına açıklama yaptı. Greve Kıbrıs Türk Memur Sendikası da destek verdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, siyasilerin, vatandaş ve çalışanların yaşadığı sorunlara bir türlü el atmadığını, zamanlarını seçim gezileri ile doldurduklarını savundu.

Vatandaşın kamu hizmet binalarına maskesiz girilmesinin yasaklandığını ancak bu kez de kamu çalışanlarının vatandaş ile yüz yüze kaldığını, vatandaşın tepkisi ile karşılaşıldığını kaydeden Serdaroğlu, vatandaşın maske takmak istememesinin nedeninin memleketi yönetenlerin bu kurala uymamasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Halkı tepkisini doğru yerde koymaya çağıran Serdaroğlu, “Senin tepkini koyman gereken mecra çalışan değildir. Bu tepkinin anlamı ve önemini bulmasını istiyorsanız bu tepkiyi koyacağını mecra hükümet edenlerdir” dedi.

Motorlu Araçlar Birimi Şubelerine giden vatandaşların ya dışarıda sıcakta yada klimasız ortamlarda bekletildiğini de ileri süren Serdaroğlu, vatandaşın beklemek zorunda kalmasının, sıkıntıların “personel eksikliğinden kaynaklandığını”, kamu çalışanlarının zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını kaydetti.

BENGİHAN: KAMU DÜŞMANLIĞI AŞILAYANLAR VAR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, konuşmasında personel eksikliğine değindi ve sadece Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa Şubesinde 6 veznedara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’yı, kamunun verimli çalışmadığı yönde açıklamalarından dolayı eleştiren Bengihan, Bağzıbağlı’nın özel sektörden gelmesine bağlı olarak kamu çalışma yaşamını bilmediğini, bir kısım bakan ve bürokratlarda kamu düşmanlığı aşılayan bir zihniyet bulunduğunu savundu.

Bengihan, “Ulaştırmanın müsteşarı da kamu görevlilerini, özel sektör çalışanları ile karşı karşıya getiren, kamu düşmanlığı virüsü yayan bürokratlardan biridir” dedi.

İSTİHDAMLAR

Devlete yapılan istihdamlara da değinen Bengihan, istihdam ve atamaların partizanca yapılması sonucunda kamuda verimin düştüğünü savundu.

Atanan bir kısım müdür ve müsteşarların yöneticilik vasfı olmadığını belirten Bengihan, “ Yapılan istihdamlar da nitelikli, liyakata dayalı olacak. Önce seçim döneminde kendi partililerini partizanca devlet kurumlarının içine sokarsanız sonra da verim düştü şikayeti yaparsınız” dedi

Bengihan, “Kamu kurum ve kuruluşlarına güven artması için, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açacağı sınavlarla, ilgili kadroda aranan niteliklere göre, yeterlik belgesine haiz ve bilgi becerisi ölçme ve değerlendirme ile ortaya çıkan insanlar alınmalıdır” dedi.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

Motorlu Araçlar Birimi’nin ülkenin altın yumurtlayan tavuk olduğunu, günlük cirosunun 550 bin TL olduğunu kaydeden Bengihan, “Devlet elinden gelen destek ve katkıyı vermesi gerekirken insanlar burada ikinci sınıf muamele görüyor” dedi. Bengihan, şubelerde güvenlik görevlisinin bulunmayışı, vatandaşın saatlerce beklemek sorunda kalması sonucu, çalışanın vatandaş ile kaşı karşıya gelmesine neden olduğunu ifade etti.