“Kaleburnu'nda felaket olabilirdi”

50 DÖNÜM MAKİ KÜLE DÖNDÜ… Kaleburnu köyünde, KIB-TEK’e ait elektrik tellerinin aşırı rüzgârın nedeniyle birbirine çarpması sonucu arazi içinde 50 dönüm maki örtüsü küle döndü.

ÇANAKÇI: “KALEBURNU KÖYÜ ÇOK ŞANSLIYDI”… İnanılmaz bir rüzgâr olmasına rağmen kıvılcımların kısa sürede fark edilerek yangının el birliği ile söndürüldüğünü vurgulayan Çanakçı, “Kaleburnu köyü çok şanslıydı. Yangına hızlı şekilde müdahale ettik ve en az hasarla söndürdük.

Devrim DEMİR

Ülkenin hemen her noktasında çeşitli nedenlerden çıkan yangınlara önceki gece bir yenisi daha eklendi. Kaleburnu köyünde, KIB-TEK’e ait elektrik tellerinin aşırı rüzgârın nedeniyle birbirine çarpması sonucu arazi içinde 50 dönüm maki örtüsü küle döndü.

Rüzgârlı havanın da etkili olması ile kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahale Veteriner Tayfun Çanakçı tarafından yapıldı. Çanakçı, yangının çıkış anını fark etmesi ile önce ‘199’ İtfaiyeyi aradı, ardında da köy halkını uyandırdı.

Aynı noktada üçüncü kez felaketin eşiğinden dönüldüğünü anlatan Çanakçı, yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı.

“İnanılmaz bir rüzgâr vardı”

Tayfun Çanakçı, Kaleburnu köyünde hafta sonu kaldığını önceki gece saat 22.00 sıralarında balkonda otururken elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları fark ettiğini söyledi.

Tayfun Çanakçı, “Hafta sonları Kaleburnu köyünde kalıyorum. Önceki akşam hava inanılmaz rüzgârlıydı. Saat 22.00 sıralarında evimin karşısında direklerde elektrik tellerinin birbirine çarparak kıvılcım attığını gördüm. Kıvılcımlar hemen direk dibine düşerek hızlı bir şekilde alev aldı. Müdahale etmek için hemen harekete geçtim ve önce ‘199’ İtfaiyeyi arayarak bilgi verdi. Yangının başladığı noktada bir ev vardı, ev sakinlerini hemen uyandırdım ve evden tahliye olmalarını sağladım. Köyde yaklaşık 150-200 civarı yaşayan var. Köyün batı sınırında başlayan yangın bir anda büyüdü, köy halkı da benimle beraber müdahale etmeye başladık.”

“Traktörü olanlar tanker bağlayıp müdahale etti”

Havanın da rüzgârlı olması sebebiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü traktörü olanların tanker bağlayarak hızlı şekilde alevlere müdahale ettiğini kaydeden Çanakçı,” Yangının çıktığı esas noktada kepçe ve traktörle müdahale eden iki kişi yangının büyümesini engelledi. Kaleburnu köyünün en büyük şansı yangının batı sınırında başlaması rüzgâr ters esiyordu ve söndürmek için şansımız vardı. Köylülerin hızlı hareket etmesi, traktörlere bağlanan tankerlerin yangın noktasındaki bitki örtüsünü ıslatması ile yangını kısmen kontrol altına aldık. İtfaiye ekipleri geldiği zaman yangın kontrol altına alınmıştı, uzun saatler soğutma çalışmaları sürdü. Korkutan yangın bir buçuk saat sürdü ve gece yarısı felaket olmadan söndürüldü” dedi.





Aynı noktada üçüncü kez yangın…

Aynı noktada üçüncü kez yangın çıktığına dikkati çeken Tayfun Çanakçı, yangının çıkış nedeni olan elektrik direğinde sıkıntı olduğuna vurgu yaptı. Özellikle rüzgarlı havalarda elektrik tellerinin çarpışması sonucu yangın çıktığını ifade den Çanakçı, kimsenin bu konuda henüz tedbir almadığını ifade etti.

“Çok şanslıydık”

İnanılmaz bir rüzgâr olmasına rağmen kıvılcımların kısa sürede fark edilerek yangının el birliği ile söndürüldüğünü vurgulayan Çanakçı, “Kaleburnu köyü çok şanslıydı. Yangına hızlı şekilde müdahale ettik ve en az hasarla söndürdük. Kepçeyle zirvede yangına canını ortaya koyan iki kişide yangının köye yayılmasını engelledi.”