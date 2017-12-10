Kadriye Bayraktar hayatını kaybetti

BRT'de 'Gezegenin Günlüğü' programının sunucusu ve yapımcısı Kadriye Bayraktar bu sabah evinde ölü bulundu. BRT'de yer alan habere göre 49 yaşında olan Bayraktar için yarın sabah uzun yıllar hizmet verdiği BRT'de tören düzenlenecek. Bir çocuk annesi olan Bayraktar, yarın öğlen Kuruova'da defnedilecek.