Kadın cinayetlerine protesto!
Mağusa’da 25 yaşındaki Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmesi kadın örgütleri tarafından protesto ediliyor.
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Mağusa’da 25 yaşındaki Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmesi kadın örgütleri tarafından protesto ediliyor.
Eylem şu sıralarda DAÜ Çemberi’nde başladı.
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Etiketler : kadın cinayeti, eylem
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