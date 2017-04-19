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Kadın cinayetlerine protesto!

Kadın cinayetlerine protesto!

Mağusa’da 25 yaşındaki Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmesi kadın örgütleri tarafından protesto ediliyor.

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Mağusa’da 25 yaşındaki Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmesi kadın örgütleri tarafından protesto ediliyor.

Eylem şu sıralarda DAÜ Çemberi’nde başladı.

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