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Kaçmaya çalışan 2 göçmen vuruldu

Kaçmaya çalışan 2 göçmen vuruldu

Suriyeli göçmenlerden ikisinin polis tarafından vurulduğu öğrenildi. Olaydan yaralı kurtulan göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Yayla sahilinde bu sabah tespit edilen Suriyeli göçmenlerden ikisinin polis tarafından vurulduğu öğrenildi. Olaydan yaralı kurtulan göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan "ateşli silah yaralanması" nedeniyle iki Suriyelinin hastaneye getirildiğini doğruladı. Başhekimi Adil Özyılkan söz konusu kişilere önce PCR testi yapılacağını daha sonra da müdahale edileceğini kaydetti.

 

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Mahkemeye getirilen göçmenlere PCR testi yapılıyor

 

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