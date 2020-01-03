Kaçırılan da tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Soygun’, ‘Sirkat’, ‘ insan kaçırma’, ‘şiddet tehdidi’ ve ‘darp’ suçlarından tutuklu olan zanlılar U.A., ve H.R., aleyhindeki soruşturma devam ederken, soruşturmanın seyri derinleşti.

Kaçırılan K.M.’nin ülkede kaçak olduğu ortaya çıkarken, K.M. de tutuklandı.

U.A., ve H.R., ek süre K.M., ise teminat talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

İkisinin tutukluluk süresi 7’şer gün uzatıldı

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları anımsattı.

Polis, zanlıların ‘Soygun’, ‘Sirkat’, ‘ insan kaçırma’, ‘şiddet tehdidi’ ve ‘darp’ suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 30 Aralık tarihinde zanlıların henüz tespit edilemeyen iki kişi ile birlikte, K.M.’yi kaçırıp, Haspolat’a götürdüklerini kaydetti.

K.M.’nin ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüzüne tokat ve yumruk vurup boğazını sıktıktan sonra, tasarrufunda bulunan Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parayı ve Pakistan pasaportunu aldıklarını kaydeden polis, K.M.’yi başka bir eve götürdüklerini tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, olayın polise 01.01.2020 tarihinde intikal ettiğini ve zanlıların tutuklanmış olup henüz tespit edilemeyen iki kişinin arandığını söyleyip, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kaçırılan da cezaevine gitti…

Polis, kaçırılan K.M.’nin ise 2018 Haziran ayından beri kaçak olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına, zanlı K.M.’nin ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.