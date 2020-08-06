Izoğlu bugün toprağa verilecek
Bir süredir onkolojide tedavi gören Izoğlu yaşamını yitirdi…
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Esentepe’nin sevilen simalarından Hasan Izoğlu hayatını kaybetti.
Esentepe Belediyesi’nin emekli personeli Osman Izoğlu’nın oğlu Hasan Izoğlu dün yaşamını yitirdi. Izoğlu, bir süredir onkolojide tedavi görüyordu.
Izoğlu’nun cenaze töreni, bugün öğle namazında Esentepe’de yapılarak son yolculuğuna uğurlanacak.
Belediye başsağlığı mesajı yayımlayarak, tüm sevenlerine sabır diledi.
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Etiketler : Hasan Izoğlu
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