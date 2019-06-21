İşte o rapor
YENİDÜZEN, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporu yayınlıyor.
YENİDÜZEN, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporu yayınlıyor.
Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.
Ayşe GÜLER
Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporunda 43 ayrı davadan itham edilirken ‘haksız mal edinme’ suçlaması detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.
Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiğine” yönelik suçlamalar yer alıyor.
Özgürgün’ün söz konusu rakamlarla 1 köşk, 1’i takas olmak üzere 3 farklı araç satın aldığı da raporda belirtildi.
Tarih tarih sıralanan tüm davalarda ‘yasalara uygun sağlanmadığı’ ifade edilen rakamlar ise dudak uçuklattı.
Özgürgün’e TL hesaplarıyla ilgili 21, Dolar hesaplarıyla ilgili 4, Sterlin hesaplarıyla ilgili 6,
Euro hesaplarıyla ilgili de 12 dava getirildi.
Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor.
Tarih tarih detaylandırma…
Raporda, Özgürgün’ün yalnızca TL değil, Dolar, Euro ve Sterlin hesap bilgilerine giriş-çıkış işlemleri de detaylı şekilde verildi.
2015-2017 yılları arasındaki tek banka üzerindeki hesap hareketleri de tarih tarih sıralandı.
TL hesapları…
Uzun inceleme sonrasında oluşturulan rapora göre; Özgürgün’ün TL hesaplarıyla ilgili 21 dava getirildiği görüldü.
Davalara konu olan toplam rakam ise 2 milyon 773 bin 800 TL.
‘Haksız edinilen’ 252 bin 525 dolar
Özgürgün aleyhinde Dolar hesaplarıyla ilgili de 4 dava getirildi.
Dolar hesabına yatmasına rağmen yasalara uygun olarak sağlanmayan, ‘haksız’ olarak edinilen miktarın 252 bin 525 dolar olduğu ifade ediliyor.
6 dava da Sterlin hesaplarına
Resmi belgeye göre; Özgürgün aleyhine 6 dava da Sterlin hesaplarıyla ilgili geldi.
Farklı tarihlerde Sterlin hesaplarına yatırılan toplamda 325 bin 800 Sterlin’in “haksız elde edildiği” Başsavcılık raporunda belirtiliyor.
Özgürgün’ün Özyalçın Construction’a hesabına 75 bin Sterlin para göndererek ya da ön ödeme yaparak Bellapais Köşkleri’nden almak için anlaştığı, “haksız mal edindiği” suçlaması da bulunuyor.
Euro hesapları: 3 farklı araç…
Öte yandan Özgürgün’ün Euro hesaplarıyla ilgili giriş-çıkışların da oldukça ‘kabarık’ olduğu rapora yansıdı.
12 davanın getirildiği Euro hesaplarında yasalara uygun olmadığı tespit edilen para miktarının toplamı 242 bin Euro.
Başsavcılık haksız olarak elde ettiğini belirttiği 7 bin Euro ile 31 Mart 2016’da Kombos Otomotive hesabına 7 bin Euro para göndererek, GLA serisi NS 555 plakalı Mercedes araç aldığını belirledi.
Yine aynı hesaptan, bu kez 1 ay sonra Özgürgün’ün Kombos Otomotive hesabına 30 bin Euro para yatırdığını, NS 555 plakalı aracı haksız elde ettiğini tespit etti.
Raporda, 24 Nisan 2017’de Kombos Otomotive hesabına 85 bin Euro para göndererek, PH 009 plakalı GLE Couple model Mercedes arabanın da yasalara uygun olarak satın alınmadığı ifade edildi.
6 Haziran 2017’de ise Kombos Otomotive hesabına 30 bin Euro para gönderilerek, önceden haksız olarak elde edilen NS 555 plakalı aracı şirkete takas vererek, karşılığında PG 965 plakalı E coupe Mercedes model arabayı haksız elde edildiği raporda yer aldı.
İŞTE DAVALAR:
- Dava: 25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası 6 ve 19. Maddelerine aykırı “Haksız Mal Edinme”
Suçun tafsilatı: Sanık, 8 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İŞ Bankası A.Ş’de bulunan GBP hesaplarının içerisinden 6818-0111802 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 19.800.00 GBP Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 30 Kasım 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan GBP hesaplarının içerisinden 6804-005163 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 3.000.00 GBP Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 21 Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan GBP hesaplarının içerisinden 6804-0058834 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 30.000.00 GBP Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 31 Ekim 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan GBP hesaplarının içerisinden 6804-0058834 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 98.000.00 GBP Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 16 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan GBP hesaplarının içerisinden 6804-0058834 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 100.000.00 GBP Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 2 Mayıs 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 15 Haziran 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 19 Temmuz 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 17 Ağustos 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 21 Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 13 Ekim 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 28 Kasım 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 16 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 20.000.00 Euro Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 8 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0066160 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 140.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 23 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-052941 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 70.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 23 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 15.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 23 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0066160 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 100.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 17 Aralık 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 10.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 18 Aralık 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0066160 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 50.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 21 Ocak 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-054971 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 120.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 30 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0066160 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 80.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 17 Mayıs 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0066160 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 299.500.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 12 Temmuz 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-052634numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 200.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 12 Temmuz 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 20.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 17 Ağustos 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-060248 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 300.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 21 Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-061269 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 100.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 21 Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 20.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 13 Ekim 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-052634 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 200.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 31 Ekim 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0062557 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 350.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 28 Kasım 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0063432 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 300.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 16 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6804-0066160 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 160.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 28 Temmuz 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-0195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 160.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 21 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 50.000.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 6 Aralık 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan TL hesaplarının içerisinden 6818-195619 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 29.300.00 TL Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 8 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan USD hesaplarının içerisinden 6804-051153 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 18.525.00 USD Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 13 Ekim 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan USD hesaplarının içerisinden 6804-051153 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 150.000.00 USD Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 28 Kasım 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan USD hesaplarının içerisinden 6804-051153 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 40.000.00 USD Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 16 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan USD hesaplarının içerisinden 6804-051153 numaralı hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan 50.000.00 USD Nakit Parayı haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 10 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan ve daha önce hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan paralar ile oluşmuş olan GBP hesaplarının içerisinden 6804-0058834 numaralı hesabından Özyalçın Construction hesabına 75.000.00 GBP para göndererek ve/veya ön ödeme yaparak bu para karşılığında konu şirketin Girne Ozanköy’de yapmakta olduğu Petunya Sokak No.12’deki Bellapais Köşklerinden almak için anlaşarak haksız mal edindi.
- Dava: Sanık, 31 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan ve daha önce hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan paralar ile oluşmuş olan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabından Kombos Otomotive hesabına 7.000.00 Euro para göndererek bu para karşılığında NS 555 plakalı GLA serisi Mercedes arabayı konu tarihte haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 8 Nisan 2016 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan ve daha önce hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan paralar ile oluşmuş olan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabından Kombos Otomotive hesabına 30.000.00 Euro para göndererek bu para karşılığında NS 555 plakalı GLA serisi Mercedes arabayı konu tarihte haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 24 Nisan 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan ve daha önce hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan paralar ile oluşmuş olan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabından Kombos Otomotive hesabına 85.000.00 Euro para göndererek bu para karşılığında PH 009 plakalı GLE Coupe model Mercedes arabayı konu tarihte haksız olarak edindi.
- Dava: Sanık, 6 Haziran 2017 tarihinde Lefkoşa’da KKTC İş Bankası A.Ş’de bulunan ve daha önce hesabına yatan ve yasalara uygun olarak sağlanmayan paralar ile oluşmuş olan Euro hesaplarının içerisinden 6804-049754 numaralı hesabından Kombos Otomotive hesabına 30.000.00 Euro para göndererek, önceden yine haksız olarak elde etmiş olduğunuz 43 ve 44’üncü davalarda bahsedilen NS 555 plakalı aracı da konu şirkete takas vererek karşılığında PG 965 plakalı E coupe Mercedes model arabayı konu tarihte haksız olarak edindi.