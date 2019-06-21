İşte o rapor

YENİDÜZEN, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporu yayınlıyor.

Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

Ayşe GÜLER

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aleyhindeki Başsavcılık raporunda 43 ayrı davadan itham edilirken ‘haksız mal edinme’ suçlaması detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiğine” yönelik suçlamalar yer alıyor.

Özgürgün’ün söz konusu rakamlarla 1 köşk, 1’i takas olmak üzere 3 farklı araç satın aldığı da raporda belirtildi.

Tarih tarih sıralanan tüm davalarda ‘yasalara uygun sağlanmadığı’ ifade edilen rakamlar ise dudak uçuklattı.

Özgürgün’e TL hesaplarıyla ilgili 21, Dolar hesaplarıyla ilgili 4, Sterlin hesaplarıyla ilgili 6,

Euro hesaplarıyla ilgili de 12 dava getirildi.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor.

Tarih tarih detaylandırma…

Raporda, Özgürgün’ün yalnızca TL değil, Dolar, Euro ve Sterlin hesap bilgilerine giriş-çıkış işlemleri de detaylı şekilde verildi.

2015-2017 yılları arasındaki tek banka üzerindeki hesap hareketleri de tarih tarih sıralandı.

TL hesapları…

Uzun inceleme sonrasında oluşturulan rapora göre; Özgürgün’ün TL hesaplarıyla ilgili 21 dava getirildiği görüldü.

Davalara konu olan toplam rakam ise 2 milyon 773 bin 800 TL.

‘Haksız edinilen’ 252 bin 525 dolar

Özgürgün aleyhinde Dolar hesaplarıyla ilgili de 4 dava getirildi.

Dolar hesabına yatmasına rağmen yasalara uygun olarak sağlanmayan, ‘haksız’ olarak edinilen miktarın 252 bin 525 dolar olduğu ifade ediliyor.

6 dava da Sterlin hesaplarına

Resmi belgeye göre; Özgürgün aleyhine 6 dava da Sterlin hesaplarıyla ilgili geldi.

Farklı tarihlerde Sterlin hesaplarına yatırılan toplamda 325 bin 800 Sterlin’in “haksız elde edildiği” Başsavcılık raporunda belirtiliyor.

Özgürgün’ün Özyalçın Construction’a hesabına 75 bin Sterlin para göndererek ya da ön ödeme yaparak Bellapais Köşkleri’nden almak için anlaştığı, “haksız mal edindiği” suçlaması da bulunuyor.

Euro hesapları: 3 farklı araç…

Öte yandan Özgürgün’ün Euro hesaplarıyla ilgili giriş-çıkışların da oldukça ‘kabarık’ olduğu rapora yansıdı.

12 davanın getirildiği Euro hesaplarında yasalara uygun olmadığı tespit edilen para miktarının toplamı 242 bin Euro.

Başsavcılık haksız olarak elde ettiğini belirttiği 7 bin Euro ile 31 Mart 2016’da Kombos Otomotive hesabına 7 bin Euro para göndererek, GLA serisi NS 555 plakalı Mercedes araç aldığını belirledi.

Yine aynı hesaptan, bu kez 1 ay sonra Özgürgün’ün Kombos Otomotive hesabına 30 bin Euro para yatırdığını, NS 555 plakalı aracı haksız elde ettiğini tespit etti.

Raporda, 24 Nisan 2017’de Kombos Otomotive hesabına 85 bin Euro para göndererek, PH 009 plakalı GLE Couple model Mercedes arabanın da yasalara uygun olarak satın alınmadığı ifade edildi.

6 Haziran 2017’de ise Kombos Otomotive hesabına 30 bin Euro para gönderilerek, önceden haksız olarak elde edilen NS 555 plakalı aracı şirkete takas vererek, karşılığında PG 965 plakalı E coupe Mercedes model arabayı haksız elde edildiği raporda yer aldı.

İŞTE DAVALAR: