İsmail Özbarış’ı kaybettik

Eski sendikacı, CTP’nin sevilen simalarından, mücadele insanı İsmail Özbarış İngiltere’de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Emek ve barış mücadelesinde hep in saflarda olan İsmail Özbarış DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ’te başkanlık, DEV-İŞ’te de genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştu. DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’dan alınan bilgiye göre Özbarış bir süredir coronavirüs nedeniyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde tedavi görüyordu.