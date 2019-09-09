İskele'de kurşunlama

Saat 21:30 sıralarında, İskele'de, Soykan Allahkerim (E-41), kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sol kolundan yaralandı.

Olayda yaralanan Soykan Allahkerim, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.