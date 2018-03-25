İskele’de kalite konuştu: 1-3

K-Pet Süper Lig’in 24’üncü haftasında Gençler Birliği, GAÜ Çetinkaya’yı konuk etti. Çetinkaya, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan ev sahibi ekip 46’ncı dakikada Nnaemeka ile 1-0 öne geçse de, 49’uncu dakikada David Solomon skoru eşitledi. Sarı kırmızılılar, bu golden çok kısa süre sonra Hüseyin Kayalılar’ın golüyle öne geçmeyi başardı. Mücadelede son sözü tecrübeli oyuncu Serhan Önet söyledi. Tecrübeli oyuncu 89’uncu dakikada skoru 3-1’e getiren golü attı. Mücadelenin ardından GAÜ Çetinkaya 45 puana yükselirken, Gençler Birliği ise 28 puanda kaldı.

Serhat Ertürk ile yollar ayrıldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde yol ayrımı yaşandı. Kırmızı siyahlı ekipte, teknik direktör Serhat Ertürk ile yollar ayrıldı. Dün oynanan GAÜ Çetinkaya maçının ardından Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Osman Dinler ile Radyo Futbol programına katılan Ertürk, İskele ile yolların ayrıldığını açıkladı. İskele’nin yeni teknik adam konusunda Bülent Aytaç ile anlaştığı konuşuluyor.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek **, Emine Yarkın *, Yusuf Bakar **

G. BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal *

Sinan Öğüt *

(Dk.43 Baran )*

Kadir Erol **

İbrahim Köse *

(Dk.78 Ömer)

Emir Dolu *

Hasan Sarıoğlu *

Ahmet Kara *

(Dk.69 Berk )*

Hussain Saddam **

Sertan Kurukafa *

Nnaemeka Uzor **

Tonbara Tiongoli *

TD: Serhat Ertürk

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz **

Tunç Özgürgün **

Serhan Önet ***

Serkan Önet **

Sercan Demirman ***

Abbas Osum **

İbrahim Çıdamlı **

(Dk.85 Muammer)

Ümitcan Babahan *

(Dk.38 Batuhan )*

Hüseyin Kayalılar ***

(Dk.74 Erdinç )**

Barine Eko *

David Solomon ***

TD: Turan Altay

GOLLER: Dk.46 Nnaemeka Uzor (G. Birliği), Dk.49 David Solomon, Dk.53 Hüseyin Kayalılar, Dk.89 Serhan Önet (Çetinkaya)