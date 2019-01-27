İskele’de iş kazası
İskele'de beton dökümü sırasında 4 metre uzunluğundaki pompanın hava yapıp savrulması sonucu, pompanın çarptığı işçi yaralandı.
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İskele'de beton dökümü sırasında 4 metre uzunluğundaki pompanın hava yapıp savrulması sonucu, pompanın çarptığı işçi yaralandı.
İskele’de Döveç İnşaat Ltd’e ait işyerinde dün sabah saat 00.30’da Cascon Beton Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaat alanı içerisinde beton döküm işlemi yapıldığı sırada beton döküm pompası hava yapıp savruldu. Savrulma sonucunda Masud Rana (E-37) yaralandı.
Konu şahısın Mağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisi sormasında kontrol altına alındığı kaydedildi.
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