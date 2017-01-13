İskele’de bayrağı Kasapoğlu devraldı

CTP Gençlik Örgütü İskele İlçesi önceki akşam olağanüstü kongresini gerçekleştirerek ilçe başkanı ve yeni yönetim kurulunu belirledi. Gençlik Örgütü İskele ilçe başkanı Mevlütcan Kasapoğlu olurken kongrede yeni dönem politikaları üzerinde duruldu. Kalabalık katılımla gerçekleştirilen kongrede gençlerin motivasyonlarının yüksek olduğu gözlemlendi. Kıbrıs meselesinde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda İskele bölgesindeki gençlik sorunları için atılacak adımlar tartışıldı. Yeni CTP’yi yeni dönemde de İskele’de birinci parti yapacaklarına söz veren gençler federal Kıbrıs için yapacak çok işleri olduğunu belirtti. Kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri Ali Karavezirler, Cemal Mert ve Teberrüken Uluçay ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan ve yöneticileri Hüseyin Kırsaç, Enver Tekiner Tufan Vudalı katıldı.

Sorakın: Yeni CTP gençlerin omuzlarında yükselecek

Gençlere seslenen Genel Sekreter Erdoğan Sorakın konuşmasına Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmeleri aktararak başladı. “Bizim en önemli sorunumuz olan Kıbrıs Sorunu Cenevre’de görüşülüyor. Bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama bu işin kopmayacağını biliyoruz. Muhakkak çözülecek. Bizim en temel politikalarımızın başında bu gelir” dedi. Ülkenin içinde bulunduğu durumun hiç iç açıcı olmadığını da vurgulayan Sorakın, siyasi bir darbeyle hükümetten ayrılalı dokuz ay olduğunu, bu dokuz ayda ülkede bir kaos yaşandığını bunu herkesin gördüğünü belirtti. TL’nin döviz karşısındaki kaybı, hükümetin sınavsız münhal işe alımları, aldıkları yasadışı kararların mahkemelerden dönmesinin toplumu doğrudan ilgilendiren konular olduğuna değinen Sorakın, “Hükümetin ekonomik, sosyal, istihdam, gençlik ve diğer konulardaki politikasızlığı ve talan alışkanlığı ülkeyi daha büyük kaoslara sürüklüyor. Bundan kurtulmanın yolu, halkın çıkış yolu CTP’nin bütün politikalarını yükseltmesidir” dedi. Partinin ortaya koyacağı politikaları insanlara tek tek anlatacaklarını belirten Sorakın, yeni CTP’nin gençlerin bütün mekanizmalara etkin katılımını artırdıklarını belirtti. Gençlik Örgütü’nün bugün MYK’da da temsil edildiğini hatırlatan Sorakın, yeni CTP’nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Mülazim: Tehdit, şantaj, işten atma en yoğun İskele’de

İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim de katılımcılara seslenerek İskele’deki gençlerin çok zor şartlarda mücadele verdiklerine değindi. Gençlerin İskele’nin en önemli mihenk taşı olduğunu belirten Mülazim, “Çünkü UBP ve DP’nin acımasızca uyguladığı tehdit, şantaj, işten atmanın en yoğun şekilde uygulandığı ilçedir İskele... Ama buna rağmen gençlerimizin gösterdiğ özveri ve mücadele sayesinde 2013’te İskele’de birinci parti çıkmayı başardık. Gençlik Örgütü’nde görev alan arkadaşlar aynı azimle diğer arkadaşların bıraktığı yerden mücadeleye devam edecekler. İlçe olarak gençlere katkıya hazırız” dedi.

Tomgüsehan: İskele’de gücümüze güç kattık

Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan da konuşma yaparak bugünü ve yarını birlikte kurgulayacaklarını belirtti. Bunun tarihsel sorumlulukları olduğunu belirten Tomgüsehan, Cenevre’den ne sonuç çıkarsa çıksın birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmadan yolun bitmiş sayılmayacağını kaydetti. Sosyalist bir Kıbrıs için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Tomgüsehan, “Yoldaşlar İskele’de gücümüze güç katıyoruz bugün İskele için yeni bir gün. Toplumu güçlendir ki birey de güçlensin mantıyla hareket ederek içinde yaşadığımız toplumun her kesimi ile iç içe çalışıp daha güzeli bereber kurgulayacağız” dedi.

Yönetim kurulu belirlendi

Kongrede Gençlik Örgütü İskele İlçe Başkanı Mevlütcan Kasapoğlu olurken yönetim kurulu da belirlendi. Buna göre ilçe sekreteri Asaf İnsan, örgütlenme sekreteri Kara Mustafa Efe, mali sayman Cahit Seven, dış ilişkiler sorumlusu Rasiha Mülazim, sosyal aktivite sorumlusu Dervişe Selimoğlu ve faal üye Mehmetali Coşkun olarak belirlendi.