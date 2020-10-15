İşçi ‘emekli ikramiyesini’ tüketiyor

Fehime ALASYA

Özel sektör çalışanları kendi yatırımlarından ve gelecek güvencelerinden oluşan İhtiyat Sandığı birikimlerinden 105 Milyon TL kullanıldı. İhtiyat Sandığı Dairesi, aylık 2 bin TL kısmi ödeme için 53 bin başvuruya 105 Milyon TL ödeme yaptı. İstihdam Destekleme Merkezi Teşvik Fonu kapsamında kapalı olan işletmelere ‘Ücret desteği’ adı altında yapılan 1500 TL katkı için ise 117 bin 59 kişi için toplam 161 Milyon 107 bin TL ödeme yapıldı…

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları içinde yapılan başvurular içinde en büyük talebin Temmuz ayında olduğu görüldü.

Temmuz ayında, 12 bin 837 başvuruya karşın 25 Milyon 516 bin TL ödeme yapıldı. Bunu sırasıyla Haziran, Ağustos, Eylül ayları takip etti.

İhtiyat Sandığı Dairesi resmi verilerine yansıyan rakamlar, hükümetin salgın sürecindeki ekonomik tedbir paketinde yer alan 2 bin TL kısmi ödemeye çok talep olmadığını ortaya koydu.

En çok talep Temmuz’da

Çalışma Bakanlığı kayıtlarına yansıyan verilerde; 2 bin TL kısmi ödeme için 53 bin başvuruya 105 Milyon TL ödeme yapıldı. Altı ayda yapılan ödemelere en çok Temmuz ayında talep oldu. Bu ödemelerin aylara göre dağılımı ise şöyle:

Mayıs ayında; 7 bin 231 müracaat için 14 Milyon 413 bin TL ödeme,

Haziran ayında; 11 bin 888 müracaat için, 23 Milyon 631 bin TL ödeme,

Temmuz ayında; 12 bin 837 müracaat için, 25 Milyon 516 bin TL ödeme,

Ağustos ayında; 8 bin 529 müracaat için, 16 Milyon 925 bin TL ödeme,

Eylül ayında; 8 bin 45 müracaat için, 15 Milyon 952 bin TL ödeme ve

Ekim ayında; 4 bin 636 müracaat için, 9 Milyon 272 bin TL ödeme yapıldı.

Söz konusu Ekim ayının ödemelerinin ise sadece bir kısmının ödendiği, diğer kısmının ise bu hafta içinde ödeneceği ifade edildi.

Kamu çalışanlarına katkı Ekim ayında kesildi

2 bin TL’lik kısmi ödeme için yapılan katkıdan Ekim ayına dek hem özel sektör hem de kamu çalışanları faydalanabiliyorken, kamu çalışanları Ekim ayında bu uygulamadan çıkarıldı.

Süre 2 ay uzatılmıştı

İşçilerin kendi birikimleri olan İhtiyat Sandığı’ndan yapılan 2 bin TL ‘kısmı ödeme’ için salgının başında verilen altı aylık süre iki ay daha uzatılmıştı. 1 Ekim’de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ‘Özel sektör’ için ihtiyat sandığından 2 bin TL kısmi ödemelerin Ekim ve Kasım ayına kadar uzatılması kararı alınmıştı. Bu kararın yürürlüğe girdiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yoğun talep ve istek üzerine bunu gündeme aldıklarını belirtti. Taleplerin sürdüğünü dile getiren Sucuoğlu, ödemelerin bu hafta içinde yapılacağını kaydetti.

117 bin 59 kişi için 1,500 TL’lik katkıda toplam 161 Milyon 107 bin TL ödeme

İstihdam Destekleme Merkezi Teşvik Fonu kapsamında kapalı olan işletmelere ‘Ücret desteği’ adı altında yapılan 1500 TL katkı için ise 117 bin 59 kişi için toplam 161 Milyon 107 bin TL ödeme yapıldı…

Söz konusu ödemelerde, ücret destekleri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında çok sayıda işletmeye ulaştı.

Temmuz, Ağustos ayında ise yeni uygulama ile devreye giren ve işletmelere ‘maaş ödemelerinde kolaylık için’ verilen katkının sadece pandemi sürecinde en fazla etkilenen otel, casino, seyahat acenteleri, toplu taşıma ve ulaştırma gibi işletmelere sağlandı. Temmuz ve Ağustos ayında söz konusu 161 Milyon TL’lik ödemenin 18 Milyon TL’si pandemi sürecinde en fazla etkilenen sektörlerdeki işletmelere yapıldı.

Bu desteklerin yanında işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği için Sosyal sigortalar prim indirimi gibi çeşitli uygulamaların başladığı da ifade edildi. Prim indirimi için ise 65 Milyon TL’lik ödeme yapıldı.