İş kazasında 1 ağır yaralı

Alagadi’de, Natural Bay isimli sitede devam eden bir inşaatta, dün sabah meydana gelen iş kazasında, 28 yaşındaki Ali Raza ağır yaralandı. Spiral makinesi ile duvar kestiği sırada, makine üzerinde monteli elmas taş kesme parçası koparak Raza’nın boğazını kesti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Raza’nın tedavisi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Polis iş kazasıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 27.11.2019 tarihinde saat 10.00 sıralarında Alagadi’de, Natural Bay sitesinde bulunan inşaat içerisinde Ali RAZA (E-28) spiral makinesi ile duvar kestiği esnada spiral makinesi üzerinde monteli bulunan elmas taş kesme parçasının koparak boğazını kesmesi sonucu yaralanmıştır. Ali RAZA ayni gün kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. .