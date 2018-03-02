Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler’in Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean- Pierre Lacroix’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sorumlusu Elizabeth Spehar da yer aldı.

Birleşmiş Milletler ’in Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı görevine 1 Nisan 2017’de atanan Lacroix’nin Kıbrıs ziyareti, bölgedeki Barış Gücü operasyonları hakkında yerinde bilgi edinmek amacıyla başlattığı tur çerçevesinde gerçekleşiyor.

“UNFICYP ÜZERİNDE DURDUK”

Lacroix, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Özersay ve heyetle iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede UNIFCYP üzerinde durduklarını söyledi.

“İŞ BİRLİĞİ HAYATİ”

Kıbrıs Türk tarafının UNIFCYP ile ortaya koyduğu iş birliği için Akıncı’ya teşekkür ettiğini kaydeden Lacroix, UNFICYP açısından hayati olan iş birliğinin devamının da konuşulduğunu kaydetti.

Lacroix, UNFICYP’in görevlerinin barışın korunması, daha iyi bir ortam yaratmak için gerginlikleri önlemek olduğunu kaydetti.

“OTELİN BİR KISMI KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK”

Ara bölgede UNIFCYP’in kullanımında bulunan Ledra Palace otelinin devredileceği ile ilgili bazı duyumların anımsatılması üzerine Lacroix, otelin bir kısmının UNFICYP tarafından kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

LACROİX: “ZİYARET UNFICYP İLE İLGİLİ”



Birleşmiş Milletler’in (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’nin, bugün, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili konuları ele aldığı belirtildi.



Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Lacroix, UNFICYP’in misyonunu stratejik açıdan gözden geçirildiğini, bunun da UNFICYP’in misyonunu yerine getirmesi olanağı tanıyacağını ifade etti.

Lacroix ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin UNFICYP’e yönelik katkısından dolayı Anastasiadis’e teşekkür etti.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de yer aldı.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis ile bir saatlik görüşme gerçekleştiren Lacroix, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, UNFICYP’in, yeniden gözden geçirmenin sonucu olarak, görev yetkilerini uygulayabilmesi için gerekli kaynaklarla tam donanımlı olacağına inandığını ifade etti.

Lacroix, UNFICYP’in, karşı tarafla bağlantı işlevini yerine getirerek, gerginliğin azaltılması, istikrarın sağlanması ve gerilimin önlenmesinde oynadığı önemli rolün de ele alındığını belirtti.

UNFICYP personel sayısında azaltılmaya gidilip gidilmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Lacroix, BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in stratejik açıdan gözden geçirilmesini istediğini, barış operasyonlarından daha fazla, bunu gerçekleştirmekte olduklarını ve bunun sürdürdükleri bir şey olduğunu ifade etti.

Lacroix açıklamasında ayrıca ziyaretinin amacının UNFICYP’i ziyaret etmek olduğunu da belirtti.