İnsan kaçakçılığı mı?

Kıbrıs’ın güneyine yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar M.A.C., S.E., F.A.A., K.K.A, M.S.D ve M.U. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olguları aktardı. Polis, zanlıların ‘Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak’, ‘Suç İşlemeye

Teşebbüs’ suçlarıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 06.03.2020 tarihinde Akıncılar'da, Akıncılar'da sakin M.U., aranan S. M., M.A.C. ve S.E.’nin, Bangladeş uyruklu MD S.R., Somali uyruklu F.A.A, K.K.A.ve ismi henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu erkek şahısları yasadışı yollardan Kıbrıs'ın güneyine geçirmek üzereyken, yolda tespit etti.

Polis, DJ 045 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, S. M. ve ismi tespit edilemeyen erkek şahsın arandığını belirterek, soruşturma için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.