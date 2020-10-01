İngiltere, Türkiye'ye yeniden karantina şartı getirdi

İngiltere, Türkiye'yi ve Polonya'yı seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gelecek kişilerin 14 gün süreyle tek bir adreste izole olmaları gerekecek.

"Türkiye vakaları farklı tanımlıyor"

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Son gelen veriler, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarmamızı gerektiriyor" açıklamasını yaptı.

Shapps, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik" dedi.

İngiltere, Temmuz başında genel karantina kuralını yumuşatmış ve ziyaretçilerin dönüşlerinde karantinaya girmeyeceği bir seyahat koridoru ülkeleri listesi hazırlamıştı.

Türkiye, 10 Temmuz'dan itibaren "seyahat koridoru" oluşturulan ülkeler arasına katılmıştı.