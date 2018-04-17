İngiliz üsleri güneyde tartışma konusu

Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin, Suriye’ye karşı füze saldırısında kullanılmasının, Güney Kıbrıs’ta tartışıma konusu olmaya devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Başkanlık ve DİSİ’den AKEL’e: Hristofyas’ın Amerikalılara İznini Unuttunuz mu?” başlıklı haberinde, AKEL’in, İngiliz üslerinin, Suriye saldırılarında kullanılması konusunda son günlerde yoğun bir şekilde hükümeti eleştirmesinin, Rum Başkanlığı’nın ve DİSİ’nin tepkisine neden olduğunu yazdı.

Habere göre, AKEL yaptığı açıklamada, siyasi etik kuralları gereği, muhalefetin, hükümete bir soru sorduğu zaman, hükümetin bu soruyu yanıtlaması gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin, hükümetten üslerin kullanılması konusunda ne düşündüğünü ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, İngiltere Başbakanı Theresa May’e bu konuda bir şey söyleyip söylemediğini açıklamasını istediklerini ifade etti.

Bu konuda herhangi bir yanıt alamadıklarını dile getiren AKEL, hükümet kanadından gelen, üslerin askeri olduğu ve istediklerini yapmaya hakları olduğu şeklindeki talihsiz söylemlerden, Anastasiadis’in May’e bir şey söylemediğini, aynı zamanda hükümetin “askeri gücün, uluslararası hukuk ve siyasetteki etikten üstün geldiğini” addedenlerden yana olduğu sonucunu çıkardıklarını belirtti.

Habere göre AKEL, bunların, “yarı işgal altındaki ülkenin hükümetinden gelmesinin de özellikle trajik olduğunu” ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca “Pan Kıbrıs Barış Konseyi”nin yarın Amerikan Büyükelçiliği binası dışında gerçekleştireceği protesto gösterisine toplu katılım için çağrıda da bulundu.

KKE’den üsler önünde protesto

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’taki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) örgütlerinin, dün, Ağrotur’daki İngiliz Üsleri dışında, Suriye’nin bombalanmasını, İngiliz Üsleri’nin Kıbrıs’taki mevcudiyetini ve NATO’yu protesto ettiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan Komünist Parti bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyan kişilerin, sloganlar atarak, Suriye’deki hedeflerin bombalanmasına katılan Tornado savaş uçaklarının bulunduğu Ağrotur İngiliz üslerinin önüne doğru yürüdüklerini belirtti.

Habere göre, KKE’nin Güney Kıbrıs’taki temsilcileri tarafından okunan mesajda “Kıbrıs’ın yeni saldırıya karışmadığının yalan olduğunu, Anastasiadis hükümetinin, bir kez daha, aktif olarak buna dahil olduğunu ve kolaylıklar sağlayarak emperyalistlerin yeni suçunda yükseltilmiş bir role sahip olduğundan” bahsedildi.