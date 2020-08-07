İngiliz tur operatörüyle anlaşma, güneye organize seyahat

Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarlığı’nın, İngiltere’den bir tur operatörüyle anlaştığı ve bunun 17 Ağustos tarihinden itibaren, Kıbrıs’ın güneyine yönelik organize seyahatlere başlayacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kıbrıslı Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios önceki gün gazeteye yaptığı açıklamada, tur operatörünün isteğinin ardından, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Anlaşmanın turizm müsteşarlığının büyük çabası ve kampanyası sonucunda gerçekleştiğini, aynı zamanda bunun protokol temelinde yapıldığını dile getiren Perdios, bir diğer ifadeyle, İngiltere’nin B kategorisinde kalacağını, dolayısıyla İngiliz turistlerin seyahatlerinden 72 saat önce yapılması gereken test sunmaları gerektiğini anımsattı.

Otellere yapılan rezervasyonlar konusunda, Baf bölgesindeki otel sahiplerinin tepkili olduğunu da yazan gazete, doluluk oranının Temmuz ayında yalnızca yüzde 11 olduğunu ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, İngiliz tur operatörü “JET2’nin” 17 Ağustos’tan sonra Güney Kıbrıs’a yönelik uçuş programını yeniden başlatma niyetinin, Rum tarafındaki otel sahiplerinin yüzünü güldürdüğünü yazdı.