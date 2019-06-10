Influence Marketing Nedir?

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İnfluencer kavramı internette hemen her gün karşımıza çıkanlar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyanın gelişimi ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan influencer marketing hemen hemen tüm markalar tarafından kullanılan reklam yöntemleri arasında yer alıyor. Peki sıkça duyduğumuz influencer, influencer marketing, influencer marketing ajansı, influencer pazarlama gibi kavramlar ne anlama geliyor. İnfluencer marketing kavramından başlayacak olursak bir marka veya ürünü sosyal medya platformları üzerinden fenomen isimlerin kendi takipçilerine deneyim ve kullanım şeklindeki aktarımlarına influencer marketing denilmektedir. İnfluencer marketing çalışmaları genellikle popüler sosyal medya platformları olan İnstagram, YouTube başta olmak üzere Facebook, Twitter, Twitch gibi platformlardaki fenomen, yayıncı gibi kişiler aracılığı ile yapılmaktadır. İnfluencer kavramı ise bu reklam çalışmasındaki fenomen isimlere verilen addır. İnfluencer marketing çalışmalarının markalar tarafından son dönemlerde sıkça tercih edilmesinin sebepleri arasında maliyetler önemli rol oynamaktadır. Standart reklam çalışmalarına göre çok daha düşük maliyetler ile tasarlanabilen bu çalışmalar markalar tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. İnfluencer marketing çalışmalarında tercih sebepleri arasında yer almasının bir diğer neden ise ürün veya markanın direkt olarak hedef kitleye ulaştırılıyor olmasıdır. Örneklemek gerekirse bilgisayar parçaları üreten bir markanın oyun yayınları yapan bir fenomen ya da e sporcu ile influencer marketing çalışması gerçekleştirmesi doğrudan hedef kitleye ulaşan bir çalışmadır. Bu reklam çalışmalarında bir diğer tercih sebebi ise son dönemlerde sosyal medyanın büyük bir yükseliş yaşamasıdır. Özellikle YouTube ve İnstagram’ın yükselişi ile büyük bir kitle elde eden sosyal medya yükselişini emin adımlar ile sürdürmektedir. İnfluencer marketing çalışmaları ülkemizde ve tüm dünyada influencer marketing ajansları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu ajanslar markalar ve influencerları bir araya getirerek en doğru marketing çalışması üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. İnfluencer marketing ajansları işbirliği yaptığı fenomenler ile bir portföy oluşturmakta ve bu isimler ile markalara en optimum çalışmayı sunmaktadırlar. İnfluencer marketing çalışmaları her geçen gün artış göstermekte ve ilerleyen dönemde reklam sektöründe ciddi bir payı ele geçireceği tahmin edilmektedir. Sosyal medyanın da yükselişi ile influencer marketing ile sıkça karşılaşacağımızı söylemek yanlış olmaz.

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