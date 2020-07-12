İMHA EDECEĞİNE SATTI!

Tarım Dairesi daha önce imha kararı verilen ve hasat yapılmasına izin verilmeyen Mevlevi’de U.K’ye ait molehiya tarlasından hasat yapıldığının tespit edildiğini açıkladı ve söz konusu kişiden molehiya almış olanları uyardı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında yasa uyarınca denetim ve kontrollerini titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, Tarım Dairesi’ne yapılan bir ihbar neticesinde, Tarım Dairesi müdürü ve ekibi tarafından yapılan incelemelerde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı sebebiyle 8 Temmuz’da yasanın 30. Maddesi tahtında imha kararı verilen ve hasat yapılmasına müsaade edilmeyen Mevlevi’deki U.K.’ye ait molehiya arazisinde kesim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Tarım Dairesi ve yetkililer tarafından şahıs ile ilgili olarak derhal polise suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım Dairesi ayrıca, halka uyarıda bulundu ve Mevlevideki U.K.’ya ait tarladan molehiya satın alanların veya alıp satanların derhal tüketmeden, piyasaya sunmadan imha için Tarım Dairesi’ne getirip teslim etmeleri çağrısı yapıldı. Aksi taktirde bir suç işleneceği ve ileri bir işlem yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, son haftaya ilişkin gıda denetim sonuçları da aşağıdaki şekilde sıralandı.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Menşeine İade

5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Menşeine İade

8 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Menşeine İade

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Üzüm Temiz

15 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz

17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

24 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır(Yemlik) Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

27 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz

28 Erkan Gök İthal Kayısı Temiz

29 Köşe Tic. Ltd İthal Kiraz Temiz

30 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz

31 Köşe Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber İmha

34 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber İmha

35 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz

36 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

37 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

38 Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz

39 Yusuf Sönmez Gaziveren Molehiya Temiz

40 Hasan Yoldaşlar Bostancı Taze Fasulye Temiz

41 Mürsel Çevik Mağusa Hıyar Temiz

42 Hamiyet Doğan Mağusa Kapya Biber Ürün İmhası

43 Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz

44 Mustafa Çetin Mağusa Domates Temiz

45 Vehbi Kabak Mağusa Kabak Temiz

46 Abuzer Canlı Aydınköy Biber Temiz

47 Ulus Kızılyürek Akçay Molehiya İmha

48 Neral Kaş Kalkanlı Böğrülce Temiz

49 Aykut Hürbeyli Akçay Molehiya Temiz

50 Akay Darbaz Güneşköy Salatalık Sera Temiz

51 Hasan Ezer Bağlıköy Molehiya Temiz

52 Burçin Sancak Çamlıköy Molehiya Temiz

53 Cemal Uluşan Doğancı Molehiya (Parsel 1) İmha

54 Ali Sert Geçitkale Molehiya Temiz

55 Mehmet Salınay Yıldırım Böğrülce Temiz

56 Ersen Gamalı Yıldırım Böğrülce Temiz

57 Şafak Kaşot Yeşilyurt Asma Yaprağı Hasat Erteleme

58 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Ürün İmhası

59 Yaşar Aydın Geçitköy Yeşil Çarli Biber Temiz

60 Yaşar Aydın Geçitköy Patlıcan Temiz

61 Nihat Aydın Akdeniz Domates Temiz

62 Cemal Uluşan Doğancı Molehiya (parsel 2) Temiz