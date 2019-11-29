İmar Planı'nda SONA DOĞRU

MAĞUSA: "İmar Planı'nda Maraş ne olacak? Kapalı mı kabul edeceğiz, açık mı?"

YENİBOĞAZİÇİ: "Üretimin (tarım arazileri) korunmasını isteriz"

Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve birçok tartışmaya neden olan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı üzerine, bölgedeki Belediye Başkanları da konuştu, “Birimizin Evet’i, diğeri için Hayır olabilir” dedi. İmar Planı 4 Aralık’ta Başkanların onayına sunulacak.

Mağusa Belediye Başkanı Arter konuya Maraş üzerinden yaklaşarak şu soruyu gündeme aldı: "İmar Planı'nda Maraş'ı kapalı mı açık mı varsayacağız?"

MAĞUSA'DA MARAŞ SORUSU…

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Mağusa’nın Maraş’tan dolayı farklı bir konumda olduğunu belirterek, “Mağusa’nın, diğer bölgelerden farklı olarak Kapalı Maraş gibi bir özelliği var. İmar Planı’nı, Kapalı Maraş’ın açılacağını mı, kapalı kalacağını mı varsayarak yapacağız? Tuzla’ya mı, Derinya’ya mı doğru bir yapılaşma doğru olacak? Askeri bölgelerin boşaltılması durumunda bu bölgelerin yeşil alan olarak oluşturulması gerektiğini de konuştuk, buna Barış Gücü de dahil” dedi.

YENİBOĞAZİÇİ'NDE TARIM ARAZİLERİ…

Yeniboğaziçi’nin gelişmekte olan bir turizm beldesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bölgede tarımın önemine de vurgu yaptı "Yeniboğaziçi doğasıyla, üretimiyle, tarihi dokusuyla çok güzel ancak gelişmesi de gerekir. Planlanarak, yaşanabilir kentler bırakılmalıdır geriye. Turizmi olan bölgelerin iyi anılmasını, yatırımların da yapılmasını, üretimin korunmasını isteriz" diye konuştu.

Dila ŞİMŞEK

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili, ilk oylamaya günler kala Belediye Başkanları konuştu, “Üç bölgenin ayrı ayrı ele alınması gerekirdi” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Belediye Başkanları, her bölgenin kendine has bir gelişimi ve dokusu olduğunu, bir kent için olumlu sayılabilecek gelişmenin diğer kentleri kötü etkileyebileceğini söyledi.

İmar Planı Belediye Başkanları ve İskele ile Mağusa’nın kaymakamlarının onayına 4 Aralık’ta sunulacak. 4 Aralık’ta yapılacak görüşmede olumsuz, yani ‘ret’ kararı çıkması durumunda 26 Aralık tarihine kadar beklenecek. Bu süreçte reddedilen noktalar üzerinde çalışmalar yapılacak.

İmar Planı ile ilgili konuşan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tüm paydaşlarla görüşüldüğünü ancak ideale ulaşmanın kolay olmadığını kaydetti. Arter, siyasi partilerin görüşlerini belirtmesinin de önemini dile getirdi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise, beldenin tarım alanındaki önemli getirisine dikkat çekerek, üretimin korunması gerektiğini ifade etti.

Zurnacılar, beldenin sahili ve tarihi dokusuyla turizm odağı olduğunu da ekleyerek, planlı bir gelişmenin şart olduğuna, ancak halkın mağdur olmaması için çalışılacağına vurgu yaptı.

Konu ile ilgili İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu görüş belirtmedi.

“İmar Planı’nı, Kapalı Maraş’ın açılacağını mı, kapalı kalacağını mı varsayarak yapacağız?”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Mağusa’nın Maraş’tan dolayı farklı bir konumda olduğunu belirterek, “Mağusa’nın, diğer bölgelerden farklı olarak Kapalı Maraş gibi bir özelliği var. İmar Planı’nı, Kapalı Maraş’ın açılacağını mı, kapalı kalacağını mı varsayarak yapacağız? Tuzla’ya mı, Derinya’ya mı doğru bir yapılaşma doğru olacak? Askeri bölgelerin boşaltılması durumunda bu bölgelerin yeşil alan olarak oluşturulması gerektiğini de konuştuk, buna Barış Gücü de dahil” dedi. Arter, İmar Planı’nda bu sorunun da görüşüldüğünü, ileride duruma göre değişiklikler yapılabileceğini ifade etti.

Zurnacılar: “Üç belediyenin ayrı ayrı plana tabii tutulması gerekirdi”

Yeniboğaziçi’nin gelişmekte olan bir turizm beldesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bölgede tarımın önemine de vurgu yaptı.

Zurnacılar şöyle konuştu: “Yeniboğaziçi bir turizm beldesidir, ancak üretimi de çok önemli bir konumdadır. Bölgede tarım fazlasıyla yapılıyor. Bölgemizde deniz olduğu için, turizm merkezleri de yapıldı ve hızla büyüyen bir kent durumuna geldi. Lefkoşa’da Gönyeli’nin gelişmesi gibi, Mağusa’da da Yeniboğaziçi gelişti. Bu gelişme yaşanırken İmar Planı’na da ihtiyacımız vardı. Emirnameden dolayı bölgemizde çok sıkıntı yaşanıyordu. Yeniboğaziçi doğasıyla, üretimiyle, tarihi dokusuyla çok güzel ancak gelişmesi de gerekir. Planlanarak, yaşanabilir kentler bırakılmalıdır geriye. Turizmi olan bölgelerin iyi anılmasını, yatırımların da yapılmasını, üretimin korunmasını isteriz. Geldiğimiz noktada ilk oylamaya gideceğiz. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları meclise sunacağız. Tüm paydaşlarla görüştük. İçişleri Bakanlığı ‘belde ile ilgili çalışmalarımız budur’ diyecek ve biz de olumlu veya olumsuz görüşümüzü belirteceğiz. İçişleri Bakanlığı’ndan kararlar ve düşünceleler yazılı olarak verilmezse, olumlu cevap veremeyiz. Bu benim şahsi düşüncemdir. Bir diğer sıkıntı ise, üç bölgenin aynı anda plana tabii tutulmasıdır. Bizim ‘evetimiz’ başkasının ‘hayırını’ etkiliyor. Kendi bölgemiz için karar alırken diğer bölgelerdeki halkı mağdur edemeyiz. Üç belediyenin ayrı ayrı plana tabii tutulması gerekirdi. Diğer belediye başkanları ile birlikte toplantılar yaptık, umarım belde halkının mağdur edilmeyeceği iyi bir plan çıkar ortaya.”

Arter: “Mağusa’nın, diğer bölgelerden farklı olarak Kapalı Maraş gibi bir özelliği var”

İmar Planı’nda Maraş’ın açılıp açılmaması durumunun da görüşüldüğünü belirten Belediye Başkanı İsmail Arter, Mağusa için olumlu olabilecek bir planın diğer bölgeleri aksi yönde etkileyebileceğini kaydetti. Arter şöyle konuştu: “İmar planıyla ilgili yasada belirtilen bir süreç var. Üç Belediye Başkanı ilk oyunu 4 Aralık’ta kullanacak. İmar Planı, ülkemizde çok sıklıkla rastlanmadığı için insanlar, özellikle sivil toplum örgütleri hassasiyet gösteriyor. Konu ile ilgili çalıştay ve bilgilendirilmeler yapıldı. Bu süreçlerin eksik değerlendirildiğini düşünüyorum. İmarcılarımız teknik olarak eksik ve fazlayı masaya yatırıyor, ancak ideali yakalamak çok kolay değil. Belediye Başkanları olarak birlikte görüşüyor, tüm bölgeleri değerlendiriyoruz. Sadece Mağusa’ya bakamıyoruz, diğer bölgeleri de düşünmemiz gerekiyor. Bugün (dün) öğleden sonra yeniden bir araya geleceğiz, geçen hafta da Sayın Bakanla görüştük. Mesleki kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile de konuştuk. Olabilecekleri konuşuyoruz. 4 Aralık’ta olur da hayır noktasına gelirsek, 26 Aralık’a kadar bir süre var önümüzde. Bu noktada, partilerin de görüşlerini belirtmesi önemlidir. UBP ve HP’nin konuya yaklaşımı önemlidir. CTP’nin de oldukça hassas çalışmaları vardır. Geçen hafta Özyiğit bizlerle bir araya geldi, dolayısıyla teknik olarak herkesle görüşüyor, herkesi memnun etmek istiyoruz. İmar Planı, her bölge için ayrı olsa daha iyi olur demiştik başta ancak böyle takdir edildi. Her bölgenin kendisine göre farklı istekleri var, bu diğer iki bölgeyi memnun etmeyebilir. Mağusa’nın, diğer bölgelerden farklı olarak Kapalı Maraş gibi bir özelliği var. İmar Planı’nı, Kapalı Maraş’ın açılacağını mı, kapalı kalacağını mı varsayarak yapacağız? Tuzla’ya mı, Derinya’ya mı doğru bir yapılaşma doğru olacak? Askeri bölgelerin boşaltılması durumunda bu bölgelerin yeşil alan olarak oluşturulması gerektiğini de konuştuk, buna Barış Gücü de dahil. Ancak bazı şeyler, sonradan da değişikliğe uğrayabilir”



İmar Planı’nda yeni taslak tartışma yaratmıştı



İmara açık alanlar 437 hektar arttı



Mağusa-İskele-Y.Boğaziçi İmar Planı’nda çalışmalarında iki taslak arasında ciddi farklar ortaya çıkmış, özellikle İskele ve Mutluyaka’da çok sayıda yeni arazinin imara açılması dikkat çekmişti.

“Tarım arazileri”nin de imara açıldığı son taslak, Meclis’te de konu olmuştu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Raporda sehven yazıldı, 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alan aslında 4 bin 33’e değil 2 bin 348 hektara çıktı” diyerek, iki imar planı taslağı arasında yapılaşmaya açık alanın 437 hektar arttığını dile getirmişti.

İmar Planı Taslağı’nın son halini YENİDÜZEN gündeme getirmiş, Meclis'te konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, şu yorumu yapmıştı:

“Bir gazetemizde ilk taslakta 1911 olan yapılaşmaya açık alanların yeni taslakta 4 bin 033 hektara çıktığı ifadesi yer alıyordu. Bu ifade taslakta bu şekilde yazılmıştı. Şehir Plancı arkadaşlar arayarak beni uyardılar. Bu plan tasarısında sehven 2 bin 348 hektar olması gereken alan sehven 4 bin 33 hektar yazıldığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla halkın katılımı sonrası imara açılan alan öncekinin iki katından fazlası değildir. 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alan aslında 4 bin 33’e değil 2 bin 348 hektara çıktı.”

Baybars bölgelere göre de rakamları söyle açıklamıştı:

- Mağusa’da 511 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 645 hektara çıktı.

- Yeni Boğaziçi’nde 477 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 574 hektara çıktı.

- İskele’de 924 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 1129 hektara çıktı.



İskele Belediye Başkanı ne demişti?



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlarken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu süreçte ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Geçen hafta Şehir Planlama’dan bir sunum yaptılar, görüşlerimiz tümüyle örtüşmese dahi bir uzlaşı sağladık. Beş gün sonra yeniden geldiler, bir baktık, 300 hektarlık yeni bir alanı daha inşaata açtılar. Bu nereden çıktı, diye sorduk. Bize, Müteahhitler Birliği ve Ticaret Odası’yla yaptıkları görüşmeler sonucunda böyle bir karar aldıklarını söylediler. Kanalizasyon çalışmalarımıza başladık, ilk sunuma göre dahi 21 milyon Euro yatırıma ihtiyacımız var. Peki bu parayı kim verecek? Yoksa binalar yapacağız ama kanalizasyonu olmayacak, lağımı denize mi dökeceğiz? 21 milyon Euro yatırıma ihtiyaç vardır, bize danışmadan, fikirlerimiz alınmadan, yeni yerler daha imara açıldı. Peki kanalizasyon altyapısını kim yapacak? Long Beach çok süratle büyüyor, biz daha mevcudu nasıl çözeceğimizi düşünürken, yeni alanlar imara açılıyor. Bizimle değil, Ticaret Odası ya da Müteahhitlerle uzlaşılıyor.”