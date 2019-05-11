İmamoğlu'na Kıbrıs'ta yoğun ilgi

Türkiye’de siyasetin yükselen ismi Ekrem İmamoğlu adaya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

İmamoğlu, Saray çıkışında kendisini bekleyen hayranları ile de kucaklaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.

“İyi ki varsınız, her şey çok güzel olacak” diyen İmamoğlu, şu mesajı da verdi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve saygıdeğer eşi Meral Hanım’a misafirperverlikleri için teşekkür ederim. 2 yıl yaşadığım KKTC’de ilgisini ve sevgisini gösteren herkese yürek dolusu sevgiler.”

İmamoğlu ayrıca Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

İSTANBUL seçimini kazanmasının ardından dünyanın gündemindeki isim olan İmamoğlu, TC Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı ile birlikte, bu kez de “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile öne çıkmıştı. İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul seçmeninden yeniden onay isteyecek.

Kıbrıs sevgisi ile de bilinen Ekrem İmamoğlu, 1989-90 yıllarında Kıbrıs’ta yükseköğrenim görmüş, bu süreçte Türk Ocağı Limasol’un da kaleciliğini yapmıştı.