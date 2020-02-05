İlk ziyaret esnaf ve zanaatkarlara: Özne olma mücadelesinde biz de varız

Kıbrıs’ın bütününde ortak bir mücadele alanı yaratarak federasyonu kurmak, yaşatmak ve toplumların yakınlaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Üçüncü Toplum Forumu dün ilk ziyaretini Kıbrıslı Türklerin özne olma mücadelesinin saflarından Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na gerçekleştirdi. Koordinatör Hürrem Tulga ve Projeler Sorumlusu Ersun Aytaç ile görüşen kurucu üyeler Ayşemden Akın ve Derya Beyatlı faaliyetler hakkında bilgi vererek ortak projeler için fikir alış verişinde bulundu.

FEDERASYON VE AB İÇİNDE BİR GELECEK

Kısa süre önce kurulan Üçüncü Toplum Forumu’nun hedeflerinin konuşulduğu toplantıda Forumun ilk ziyaretini üreten kesimlere yapmasının, Kıbrıslı Türklerin özne olma mücadelesine verilen destek olduğu belirtildi. Forumun kuruluş bildirgesinde yer alan bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten yetkililer ayrıca Kıbrıslı Türkleri, federasyonun ortağı olacağı gerçeğini unutmadan, kendi kendini yöneten ve geleceğini Avrupa Birliği içinde gören bir mücadelenin içinde yer almaya davet etti.

TULGA: MÜCADELE YOLUMUZ ORTAK

Oda Koordinatörü Hürrem Tulga ise Oda ile ilgili yoğun faaliyetler içinde olduklarını kaydederek Forumu takip ettilerini, barışa, toprağa, ülkeye tutunmak ve var olmak için yolda olanlarla mutlaka yollarının kesiştiğini belirtti. Birlikte yapacak çok iş olduğunu kaydeden Tulga, eyleme geçerek başarı hikayelerinin artırılması gerektiğini ifade etti. İş üretmek gerektiğini kaydeden Tulga, ortak pazarlar kurma projelerinde birlikte çalışılabileceğini, kapılarda yapılacak bu etlinliklerin toplumları bir araya getirip yakınlaştıracağını sözlerine ekledi.