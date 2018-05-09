İlk raunt YDÜ’nün: 88-76

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasındaki final serisi mücadelesi başladı. Serinin ilk maçında LAÜ’yü konuk eden YDÜ, rakibini 88-76’lık skorla mağlup ederek 1-0 öne geçti. 7 maç üzerinden kazanılmış 4 maç esasına göre oynanacak olan serinin ikinci karşılaşması Cuma günü LAÜ’nün ev sahipliğinde oynanacak.

İkinci periotta fark açıldı

Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılar bulan her iki ekip arasında LAÜ’nün 19-16’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta rakibinin hatalarını iyi değerlendiren YDÜ, 34-17’lik seri sonrası soyunma odasına 50-35 gibi bir skor üstünlüğü ile girdi. Üçüncü periyotta LAÜ oyunda üstünlük kurmaya çalışsa da YDÜ aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve son periyoda 72-54 YDÜ üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta da skoru koruyan YDÜ rakibini 88-76 yenerek seride 1-0 öne geçmiş oldu.

En skorer isim Misanovic

Karşılaşmanın en skorer ismi YDÜ adına 23 sayı ile oynayan Nenad Misanovic oldu. 6 oyuncunun skora katkı yaptığı LAÜ’den Nemanja Manojlovic 22 sayılık performansı ile takımının en skorer ismi oldu.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Nusret Sırdar, Tugay Yazgan

YDÜ: Lashard Anderson (17), Arif Yılmabaşar, Halil Kutruza (12), İhsan Üğütücü (8), Vucasin Mandic (10), Sercem İnancı (2), Berkem Dikengil (9), Ahmet Dağer (4), Arda Ustaoğlu, Nenad Misanovic (23), Burak Karafistan (3), Alp K. Rıza

LAÜ: Doğukan Nişancı, Kemal Sanıvar (19), Doğukan Demirman (11), Hasan Kasap, Salim kaser, Hasan L. İçer, Aytaç Çavuş, Nazım Ced, Ben Lawson (17), Onat Serin (3), Berk Argın (4), Nemanja Manojlovic (22)

PERİYOTLAR: 16-18, 50-35 (34-17), 72-54 (22-19), 88-76 (16-22)