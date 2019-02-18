İleride yargılanacaklar

KKTC’ye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra gümrüğe beyan edilmemiş, onlarca saat ve sahte parfümlerle yakalanan turist statüsündeki B.T. ve A.H., teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 14 Şubat’a saat 20.00 raddelerinde bir polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine, KKTC’de turist olarak ikamet eden B.T. ve A.H., tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 16 parfüm ile 40 adet Tager marka kol saati bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Mesele ile ilgili olaraka yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların turist statüsünde olduğunu söyleyen Ergüleç, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 5 biner TL nakdi teminat yatırmaları halinde tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.