İlçe Emniyet Kurulları ‘denetleyecek’

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, halk sağlığı, güvenliği ve huzuru için üzerlerine düşenleri yaptıklarını belirtti. Bakan Baybars, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlıklar ve belediyelerden oluşacak İlçe Emniyet Kurulları’nın, Bakanlar Kurulu kararlarına uyulması için koordinasyonu sağlayacağını, ihtiyaçlı kişilere ise gıda ve hijyen paketleri dağıtılacağını belirtti. Baybars, İlçe Emniyet Kurulları’nın İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalıştığını söyledi.

6 ilçe Kaymakamları toplanıldığı ve Belediye Başkanları ile bir eylem planı hazırlandığını belirten Baybars planı paylaştı:

- İlçe emniyet kurları bakanlar Kurulu kararlarının yerine getirilmesinde koordinasyon kurulu,

- Ülkeye gelenlerin doldurdukları beyan formu kapsamında evinde 14 gün izolesi zorunlu, izole olmayanlar İlçe Emniyet Kurulları’nca alınıp hastanelere götürülecek

- Evde izole olanlara ihtiyaç durumunda hijyen paketi dağıtılacak

- Bakıma muhtaç olanların evde bakımı sürecek

- Kamusal alanlarda hijyen çalışmaları sürecek

- Çalışmakta olan işyerlerinde hijyen kontrolü yapılacak

İLÇE EMNİYET KURULU İHBAR HATLARI

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769

Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556

İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179

Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207

İLÇE EMNİYET KURULLARI WHATSSAP KRİZ HATTLARI

Lefkoşa İçin : 0548 829 1051

Gazimağusa İçin : 0548 829 1052

Girne İçin : 0548 829 1053

İskele İçin : 0548 829 1054

Güzelyurt İçin : 0548 829 1055

Lefke İçin : 0548 829 1056

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS, İLÇE EMNİYET KURULLARININ ÇALIŞMALARI VE ALINAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI:

Dünya çapında etkili olan Coronavirüs’e karşı ülkemizde de devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukları halkımızın sağlığının korunması, huzurun sağlanması ve güvenliği için yapıyoruz. Halkımızın bu zor günlerden geçerken alınan kararlara ve uygulanması gereken hem kişisel, hem de kamusal tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi çok önemlidir.

Bu zor günleri hep birlikte, sistemli ve düzenli bir şekilde çalışarak alınan kararlara uyarak aşacağımıza inancım tamdır. Halkımızın, kamu sağlığının korunması için aldığımız tedbirlere uyacağına, duyarlı ve sorumlulukla hareket edeceğine güveniyorum.

İçerisinden geçtiğimiz bu kriz günlerinde bakanlığımıza bağlı olan İlçe Emniyet Kurullarımızın aktif çalışması için ilk günden itibaren gerekli çalışmaları başlatmıştık. Bu bağlamda İlçe Emniyet Kurullarımız, Coronavirüs’e karşı kamu sağlığının korunmasına yönelik Bakanlar Kurulunun almış olduğu ilk kararlar doğrultusunda acil olarak her ilçede toplanmış ve alınan kararların her ilçede uygulanması konusunda bir dizi tedbirler almıştır.

İlçe Emniyet Kurullarımız, ilk olarak ülke genelinde hijyen ve dezenfekte çalışmalarının eksiksiz yapılması, kapalı olması gereken iş yerlerinin denetlenmesi konusunda polis, belediye zabıtaları ile koordinasyonu sağlamıştır.

Bugün İlçe Emniyet Kurullarımızla bir durum değerlendirmesi yaptık. Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve gerekli paydaşlarla istişareler tamamlandıktan sonra halkımızın sağlığı ve esenliği için daha önce alınan tedbirlere ilaveten aşağıdaki ek tedbir ve hizmetlerin sağlanması karara bağlanmıştır.

1. 14 Günlük İzole süresince evlerinden çıkamayacak durumda olan, ihtiyaçlı insanlarımıza destek amaçlı standart hijyen ve temel gıda paketi hazırlanmış olup, ilçe emniyet kurullarımız aracılığıyla dağıtımı sağlanacaktır.

2. 60 yaş üzerinde, evlerinden çıkamayacak durumda olan insanlarımıza ilaç temini konusunda ulaşım desteği sağlanacaktır.

3. Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde 14 gün gözlem altında olacak olan “Onam Formu”nu imzalamış kişiler, polis ekipleri ve belediye zabıtaları tarafından denetlenecektir. Kurallara uymayanların gözetim evlerinde denetim altına alınması dahil her türlü tedbir alınacaktır.

4. Kaymakamlık, Belediye ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi işbirliği içerisinde kamusal alanlarda hijyen ve dezenfekte çalışmalarına belirli aralık larla devam etmektedir.

5. Çalışmakta olan eczaneler kamu sağlığı açısından düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

6. Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kapalı olması gereken iş yerlerinin denetlenmesine düzenli devam edilecektir.

7. Daha önce İlçe Emniyet Kurullarımız tarafından açıklanan 7/24 esasına göre çalışan İhbar hatlarına ek olarak bugün aldığımız kararlar çerçevesinde halkımız, bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için İlçe Emniyet Kurullarına aşağıdaki Whatssap Kriz Hattlarından da 7/24 ulaşabileceklerdir.