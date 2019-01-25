İkinci büyük ödül de sahibine teslim edildi
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 48’inci kuruluş yılı piyangosunun ikinci büyük ödülü de sahibini buldu.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 48’inci kuruluş yılı piyangosunun ikinci büyük ödülü de sahibini buldu. BMW X1 marka otomobilin talihlisi bugün Genel Merkez’e gelerek ödülünü aldı. 185574 no’lu biletin sahibi Gönyeli sakinlerinden Gülen Tüfekçi’ye otomobilinin anahtarını, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın teslim etti. Sorakın, “Geleneksel piyangomuzun ikinci büyük ödülü olan otomobilimizi de talihlisine teslim ettik. Şanslı yurttaşımıza kazasız sürüşler dileriz. Güzel günlerde kullansınlar” dedi.
Bu haber toplam 851 defa okunmuştur
Etiketler : ctp, ctp piyango, piyango
Önceki ve Sonraki Haberler