İki toplumlu kömite öğrenciler için devrede

İki toplumlu komitenin Kıbrıs’ın güneyinde karantinada olan üniversite öğrencileri için devrede olduğu açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Phylaktou, Baf ve Larnaka’ya dün akşam inen 2 Londra uçağında Kıbrıslı Türk öğrencilerin de olduğu öğrenilmesi üzerine komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı ile temasa geçtiğini anlattı.

Kıbrıslı Türk Eş Başkandan, Kıbrıslı Türk öğrencilerin isimlerinin istendiğini aktaran Phylaktou, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla, Kıbrıs Türk tarafına, eğer isteniyorsa söz konusu öğrencilerin ambulansla kuzeye gönderilebileceği de iletildiğini ekledi.

“Öğrencinin durumu iyi, ailesi üzgün”

Larnaka ve Baf havaalanlarından adaya dönüş yapan ve karantinaya alınan Kıbrıslı öğrenciler Trodos’ta karantinaya alındı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Baf havaalanına gelen bir yolcu ile temasa geçtiğini, öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’den Baf havaalanına gelen ve karantinaya alınan yolcu uçağında sadece bir Kıbrıslı Türk olduğunu ve kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.

Öğrencinin durumunun iyi olduğunu anlatan Horozoğlu, Trodos’ta karantinaya alındığını kaydetti.

“Öğrenci ile dün akşam temasa geçtim. Rumca konuşulduğu için pek bir şey anlamamış ama Trodos'ta bir yere götürüldü, orada karantinaya alındı.” diyen Horozoğlu, ailesinin üzgün olduğunu ifade etti.

Ülkeye Larnaka ve Baf havaalanlarından dönüş yapan Kıbrıslı Türk öğrenciler, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle ülkeye alınmamış, uçakta bazı gerginlikler yaşanmıştı. Kısa süreli gerginliğin ardından öğrencilerin, karantinaya alındığı açıklanmıştı.

Larnaka Havaalanın’dan gelenler de karantinada, toplam öğrenci sayısının 3 olduğu öğrenildi.

Larnaka havaalanına gelen yolcu uçağında da Kıbrıslı Türkler olduğunu ifade eden Horozoğlu, burada kaç öğrenci olduğuna ilişkin veriye ulaşamadığını anlattı. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide ise Larnaka Havaalanı’ndan gelen yolcularının ise Platres’te Elektrik Kurumu’nun 4’er kişilik Lojmanlarında karantinaya alındığı öğrenildi.

Horozoğlu, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile temasa geçtiğini, konuyla ilgilendiklerini de sözlerin ekledi.