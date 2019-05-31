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İki toplumlu işitme engelliler tiyatro grubu sahne alacak

İki toplumlu işitme engelliler tiyatro grubu sahne alacak

“All in One” isimli iki toplumlu ilk işitme engelliler tiyatro grubu, 7 ve 11 Haziran tarihlerinde ilk gösterilerini yapacak

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 “All in One” isimli iki toplumlu ilk işitme engelliler tiyatro grubunun, 7 ve 11 Haziran tarihlerinde ilk gösterilerini yapacağı haber verildi.
İki toplumlu işitme engelliler tiyatro grubuna, iki toplumdan 14-21 yaş arasında gençlerin katılmakta olduğunu yazan Politis gazetesi, gösterilerin 7 Haziran saat 20.00’da “Engomio Kültür Merkezi” ve 11 Haziran saat 20.00’da ise Bandabulya sahnesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.
Gösterilere girişin ücretsiz olacağı da ifade edildi.
                         

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