İki toplumlu işitme engelliler tiyatro grubu sahne alacak

“All in One” isimli iki toplumlu ilk işitme engelliler tiyatro grubunun, 7 ve 11 Haziran tarihlerinde ilk gösterilerini yapacağı haber verildi.

İki toplumlu işitme engelliler tiyatro grubuna, iki toplumdan 14-21 yaş arasında gençlerin katılmakta olduğunu yazan Politis gazetesi, gösterilerin 7 Haziran saat 20.00’da “Engomio Kültür Merkezi” ve 11 Haziran saat 20.00’da ise Bandabulya sahnesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gösterilere girişin ücretsiz olacağı da ifade edildi.

