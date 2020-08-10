“İki buçuk yılda yaklaşık 14 köyde 600 haneye yol için altyapı götürüldü”

İhalesi tamamlanarak yol dökümüne başlanan Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu bölgesindeki kırsal kesim arsalarında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, iki buçuk yılda yaklaşık 14 köyde 600 haneye yol için altyapı götürüldüğünü açıkladı.

Baybars, Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu’da yaklaşık 50 haneye daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlamak için adım atıldığını kaydederek “Tek amacımız mağduriyetleri ortadan kaldıracak hizmetlerle vatandaşlarımızın altyapıları tam, sağlam ve sağlık koşullarına uygun konutlarda yaşamalarını sağlamaktır” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Baybars, Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu bölgesindeki kırsal kesim arsalarında inceleme yaptı, bakanlığın bu konudaki icraatlarıyla ilgili vatandaşlara da bilgi verdi.

İçişleri Bakanı, Ötüken, Kuzucuk, Serdarlı, Ardahan’da asfalt için altyapıların tamamlandığını, Haspolat, Vadili, Bostancı, Sandallar ve Yeniceköy’de yol için altyapı çalışmalarına başlandığını, Görneç ve Gönendere’de de yol stabilizasyonlarının bitirildiğini belirtti.



“KALKANLI’DA 12 YIL SONRA ASFALTLAMA ALT YAPI PROJESİ TAMAMLANDI, İHALEYE ÇIKILDI…”

Baybars, Kalkanlı’da 12 yıl sonra, 300’e yakın arsa için asfaltlama alt yapı projesinin tamamlandığını ve ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Bakan Baybars, Mehmetçik, Pamuklu, Çayırova’da da asfaltlama projelerine başladıklarını kaydederek, yıllardır ihmal edilen kırsal kesim altyapıları nedeniyle hak sahiplerinin evlerinin tapusunu alamadığını belirtti.



“50 HANEYE DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLAMAK İÇİN ADIM ATILDI”

Bakan Baybars, kırsal kesim arsaları altyapı çalışmaları çerçevesinde, Mehmetçik, Çayırova ve Pamuklu’da yaklaşık 50 haneye daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlamak için adım atıldığını söyledi.

Vatandaşların kalkan tozdan çamaşırlarını bile seremediğini, bu bölgelerde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığını yerinde gördüğünü belirten Baybars, 10-13 yıldır birçok hak sahibinin bu durumdan mustarip olduğunu bildiklerini ifade etti.

Bakan Baybars, “Tek amacımız mağduriyetleri ortadan kaldıracak hizmetlerle vatandaşlarımızın altyapıları tam, sağlam ve sağlık koşullarına uygun konutlarda yaşamalarını sağlamaktır” dedi.



BAKAN BAYBARS’TAN MEHMETÇİK BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Bakan Baybars, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi de ziyaret etti. Mehmetçik Belediyesi’ndeki görüşmede Mehmetçik Muhtarı Hasan Onbaşı, Çayırova Muhtarı Salih Dalgıç, Pamuklu Muhtarı Hasan Çelik, Bafra Muhtarı Selim Çetil, Kumyalı Muhtarı Yaşar Demir, Balalan Muhtarı Cafer Özbalalan ve belediye meclis üyeleriyle de yer aldı, bölgenin sorunları konuşuldu.

İçişleri Bakanı Baybars’a Mehmetçik ziyaretleri sırasında İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler ve bölge muhtarları da eşlik etti.

Ayşegül Baybars, stratejik hedefler ve vizyon çalışması tamamlanan Mehmetçik İmar Planı’nın hayata geçirilmesi ve belediyelerin muhtarlarla ortak yürüttükleri MAKS projesinin ileriye taşınması konularında verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Bakan Baybars’a özellikle belediyelerin önünü açacak olan çalışmaları ve 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı tamamlayarak Meclise sevk edecek olmalarından dolayı da teşekkür etti.

Bakan Baybars, daha sonra Mehmetçik sağlık ocağındaki sağlık çalışanlarını da ziyaret etti.



LEFKARA EVİNE ZİYARET

Öte yandan İçişleri Bakanı Baybars, Çayırova’daki Lefkara Evini de ziyaret ederek Çayırovalı kadınlarla da sohbet etti. Babaannesinin ve babasının da Lefkaralı olduğunu belirten Baybars, “Kadınların kültürümüzün yaşatılması ve üretimin her alanında varlığını hissettirmesinden büyük mutluluk duyuyorum” dedi.