“Vatandaşlık ve İkamet Tüzüğü” Meclis’te yine gerilime neden oldu. Uzun zamandır gündemde olan ancak henüz yasallaşmayan yasa ve tüzükle ilgili yine tartışma yaşandı.



Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun TC vatandaşları başta olmak üzere ülkeuye gelen yabancı uyruklu kişilere “işkence yapmak için tüzük hazırlandığı” iddialarına, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tepki gösterdi.



Baybars, yeni vatandaşlık verilmesinin bir lütuf olduğunu ve dünyanın her yerinde olduğu gibi her iktidarın kendine göre vatandaşlık politikası belirlediğini söyledi.





“Vize ikamet tüzüğü konusunda yapılan eleştirilerin son derece ayrıştırıcı olduğunu” belirten Baybars, Yurttaşlık Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların, kritere bağlı, keyfiliğin önüne geçecek çalışmalar olduğunu da aktardı.





Zaroğlu’ndan “kötü niyet” suçlaması



Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, “Vatandaşlık ve İkamet Tüzüğü” konusunda yaptığı konuşmada, 4’lü hükümet döneminde vatandaşlıkların iptali için başlatılan çalışmanın sonuçsuz kaldığına işaret etti.

Vatandaşlık konusunda yapılan yeni çalışmalara değinen Zaroğlu, tüm bunlara rağmen adli sicil kaydı olan bir kişiye vatandaşlık verildiğini ileri sürdü.

Vize ve ikamet tüzüğü konusuna da değinen Zaroğlu, tüzüğün TC vatandaşları başta olmak üzere KKTC’ye gelen yabancı uyruklu kişilere “işkence yapmak için” hazırlandığını ve tüzüğü hazırlayan kişilerin iyi niyetli olmadıklarını ileri sürdü.

Ülkeye giriş - çıkışları kontrol etmek amacıyla her geleni suçlu gibi addetmenin doğru olmadığını kaydeden Zaroğlu, tüzüğün, TC ile KKTC arasında imzalanan uluslararası anlaşmaya da aykırı olduğunu söyledi.

Tüzüğün keyfi bir ihraç düzenlemesi olduğunu savunan Zaroğlu, bahse konu tüzüğün ikinci bir düzenlemeye kadar kaldırılması talebinde bulundu.



Baybars: Ayrıştırıcı konuşma



Zaroğlu’na cevaben İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yaptığı konuşmada, Zaroğlu’nun konuşmasını ve bulunduğu ithamları eleştirdi.



Zaroğlu’nun yanlış vatandaşlık politikası ve nüfusun artmasını engellemekten bahsettiğini ifade eden Baybars, sonradan vatandaşlık konusunun bir lütuf olduğunu ve dünyanın her yerinde olduğu gibi her iktidarın kendine göre vatandaşlık politikası olduğunu anlattı.



Bakan Baybars, Yurttaşlık Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların, kritere bağlı, keyfiliğin önüne geçecek çalışmalar olduğunu aktardı.

Sicil sildirmenin de belli kriterlere bağlı olduğunu ve bunun için de mahkemeye gidilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Baybars, sicilini sildiren kişilerin vatandaşlık alması önünde bir engelin kalmadığını kaydetti.

Vize ikamet tüzüğü konusunda yapılan eleştirilerin de son derece ayrıştırıcı olduğunu vurgulayan Baybars, tüzüklerin bir ülke vatandaşlarına özel hazırlanmadığını söyledi.



TC vatandaşlarına uygulanacak kolaylıkların da bir genelgeyle düzenlendiğine dikkat çeken Bakan Baybars, uygulamada karşılaşılacak aksaklıkların bilinmesi açısından tüzüğün önemli olduğunu, yaşanacak aksaklıkların görülerek, bunların düzenlenmesinin ardından ise tüzüğün yasallaşacağını anlattı.



Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi tamamlandı.



Meclis’in bir sonraki birleşimi, 28 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.