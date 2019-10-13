İkamet izini için okul belgesi sahteledi

Lefkoşa’daki bir internet cafede üniversite transkripti (öğrenci belgesi) sahteleyen zanlı N.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, Pakistan uyruklu zanlı N.A’nın yapılan soruşturmasında 2019 yılı Eylül ayı içerisinde arkadaşları olan yine Pakistan uyruklu Lefkoşa'da sakin N.R. ve T. A.'ın ikamet izinsiz olmasını engellemek için sahte evrak düzenlediklerini belirtti.

Zanlı N.A’nın ilgili öğrencilerin Girne Amerikan Üniversitesi’ne sahte kayıt yaptırabilmeleri maksadıyla, Yakın Doğu Üniversitesi transkriptini Lefkoşa'da faaliyet gösteren " Fıstık Net " isimli internet kafede sahtelediklerini anlatan polis, bu sahte belgelerin de aranan iki kişiye verildiğini söyledi.

Polis, aranan iki kişinin, sahte olarak düzenlenmiş olan transkriptleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci kaydı için vererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini de belirtti. Polis, aranan iki kişinin bulunabilmesi için, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)