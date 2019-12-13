İhraçtan geri dönen hellimler piyasaya mı sürüldü?

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar: “Ülkemizde üretiliyor ve yurt dışına gönderiliyor. İhraç ürünlerinden geri dönenler veya firmaların ellerinde paketlemelerdeki yanlış veya eksik etiketten kaynaklı sıkıntı var. Bunlarla ilgili elimize şikayet ulaştı, araştırıyoruz.”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk: “Bu fiyatlar çok normal ve anlaşılır fiyatlar değil, etiket bilgileri ise yanlış ve eksik… Bunlar süt parasını bile karşılamıyor. Mutlaka araştırılması gerekir.”

Fehime ALASYA

Hellim üretiminde iç piyasada satılan fakat üretimi Kıbrıs’ın güneyi ve Almanya’da yapılmış gibi görülen bazı yeni hellim markaları türedi. Bu durum üretimdeki ilgili çevrelerde ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle rahatsızlık uyandırırken, Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ürünlerle ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, Hellim emirnamesine uygunluğuna ve etiket bilgilerine bakılacağını ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı marketlerde satılan hellimlerin etiket ve ambalaj bilgilerinde Alman veya Arap ülkeleri markası taşıdığı, Kıbrıs’ın güneyinde üretilen CY mühürlü hellimler olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Söz konusu hellim paketlerindeki kimi etiketlerde hem Almanca, hem Türkçe hem de İngilizce bilgiler yer alırken, fiyatlarının da piyasanın çok altında olduğu görüldü.

Hellimlerin piyasada ‘haksız kazanç’ yarattığı ileri sürüldü.

Birim fiyatı 24 TL olan bazı markalarda hellimin tanesi 6 TL’ye gelirken, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, bu fiyatların mümkün olmadığını belirtti.

Avunduk, “Bu fiyatlar çok normal ve anlaşılır fiyatlar değil, bunlar süt parasını bile karşılamıyor. Mutlaka araştırılması gerekir” dedi.

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ise bu hellimlerin ihraç edilmek üzere adada üretilen ve i,ç piyasaya dağılan hellimler olduğunu belirterek, etiket bilgileri ve hellim emirnamesine uygunluğunun araştırılacağını kaydetti.

Salih Gökpınar: “Hellim emirnamesine uygun mu araştırılıyor”

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e açıklama yapan Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, durumu araştırdıklarını belirterek, bunların ihraç ürünler olduğunu kaydetti. Gökpınar, “Ülkemizde üretiliyor ve yurt dışına gönderiliyor. İhraç ürünlerinden geri dönenler veya firmaların ellerinde paketlemelerdeki yanlış veya eksik etiketten kaynaklı sıkıntı var. Bunlarla ilgili elimize şikayet ulaştı, araştırıyoruz. Türkçeleştirilerek veya piyasada etiket şartlarına uygun olarak satmalarıyla ilgili uyarılarda bulunabiliriz ama henüz araştırmalar yapılmadı.

Fiyatla ilgili bir ise çalışmamız yok ama içerikle ilgili üretim genelinde de bu üretimlerden de çok sayıda numune aldık.” dedi.

Söz konusu durumla ilgili yapılan ihbar sonrası bu ürünlerden de numune aldıklarını anlatan Gökpınar, içeriğini de bilip mikrobiyolojik kısmıyla ilgili de bilgi sahibi olup tam anlamıyla müdahale etmek istediklerini dile getirdi. Gökpınar, buna göre müdahale edeceklerini kaydetti.

Önemli olanın sağlık ve içerik olduğuna vurgu yapan Gökpınar, ürünlerin hellim emirnamesine uygun olup olmadığına bakılacağını anlattı. Gökpınar, “Hellim emirnamesine uygun mu, bu bizim için çok önemli. Ardından herhangi bir suiistimal olup olmadığı ortaya çıkacak.

Hellim istişare kurulu kurduk, bununla birlikte ülkemizdeki hellim piyasasının röntgeninin çekeceğiz. Hem etiket hem içerik, hem de diğer vasıflar açısından incelemelerimiz olacak.” dedi.

Candan Avnduk: “Bu fiyatlar çok normal ve anlaşılır fiyatlar değil, etiket bilgileri ise yanlış ve eksik…”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise ürün fiyatlarına dikkat çekerek, “Bu fiyatlar çok normal ve anlaşılır fiyatlar değil, etiket bilgileri ise yanlış ve eksik… Bunlar süt parasını bile karşılamıyor. Mutlaka araştırılması gerekir. Bunların hemen Rekabet Kurulu’na ve Ticaret Dairesi merceğine alınması gerek.” dedi. Ürünlerden bazılarının ülkede bugüne dek hiç olmayan markalar olduğunu anlatan Avunduk, etiket tebliğlerinin dışına çıkıldığına vurgu yaptı.

Avunduk, “Bu fiyata ise satılması hiç normal değil, içerisinde süt parasını bile karşılanmıyor. Bu fiyatların çok da bir anlamı yok. Kimisinde üretim yeri yazıyor, kimisinde sadece paketleme yeri. Bazı markalarda sadece isim var, tamamen etiket tebliğlerinin dışında olan bilgiler var. Birinde de paketleme yerinde anlaşılmayan bir adres var. Yurt dışından mı buraya geldi, nasıl geldi, sağlık şartlarına uygun mu bakılması gerek…” şeklinde konuştu.