“İftiralara müdahil olmak niyetinde değilim”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, şahsının ve eskiden ortağı olduğu hukuk bürosunun adının Rus kara paralarının aklanması meselesine karışmasının ardından, AKEL’in kendisine yönelik saldırılarına, önceki gün yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Alithia gazetesi “Israr Etmeyi Bırakın ve Aklınızı Başınıza Toplayın” başlığıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in, açıklamasında, mantığın galip gelmesi ve ülkenin menfaatlerinin partisel çıkarların üzerine konması çağrısında bulunarak, AKEL’in kendisini iktidardan uzaklaştırma konusundaki ısrarlarından söz ettiğini yazdı.

Bu tarz davranışların halkın demokratik anlamda ifade edilmiş olan iradesini küçümsediğini ifade eden Anastasiadis, beş yıllık görev süresi komutunu halkın verdiğini ve bunun partisel direktiflerle değişmediğine işaret etti.

Anastasiadis, OCCRP isimli kuruluşun, kendisi ve eskiden ortağı olduğu hukuk bürosunun da adının karıştığı kara para aklanması meselesiyle ilgili yayınları konusunda, AKEL’in kendisine yönelik saldırılarına verdiği yazılı cevapta, iftiralara müdahil olmak niyetinde olmadığını da belirtti.

‘Kabul edilemez’

Buna paralel olarak, AKEL’in konuyla ilgili araştırma başlatan MOKAS’ın (Kara Para Aklanması ile Mücadele Birimi) yeterlilik ve dürüstlüğünü sorgulama çabasının kabul edilemez olduğunu da ifade eden Anastasiadis, AKEL’in atıfta bulunmakta olduğu haberin açıkça ve kelimesi kelimesine “belgelerin hukuk bürosu veya çalışanlarının herhangi bir yasayı ihlal ettikleri veya herhangi bir suç işlediklerine dair herhangi bir somut kanıt içermediğini belirttiğini” söyledi.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca, AKEL’in, hükümet olarak (AKEL’in hükümette olduğu dönemde neden oldukları kötü durumdan ötürü) devletin güvenirliğini ve prestijini iyileştirmek için aldıkları bir dizi önlemi göz ardı ettiğini de vurguladı.

Açıklamasında, en nihayetinde mantığın galip gelmesi ve devletin menfaatlerinin partisel çıkarların üzerine konması gerektiğini tekrarlamak istediğini de belirten Anastasiadis, bu tarz davranışların halkın demokratik bir şekilde ifade edilmiş olan iradesini küçümsediğini ifade ederek, halkın yüzde 57’sinin 2018 yılının Şubat ayında kendisine 2023 yılına kadar ülkeyi yönetme yetkisi verdiğini ifade etti.

Anastasiadis, bunun beş yıllık bir görev olduğunu ve partisel direktiflerle 3 buçuk yıl öncesinde değil, 2023 yılında demokratik süreçlerle değişeceğini sözlerine ekledi.

AKEL: "Anastasiadis tarafından parti holiganizmi yapılıyor"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun ise, Anastasiadis’in açıklamasını Twitter’da yaptığı bir paylaşımla yorumladığını kaydeden gazete, Kiprianu’nun “Anastasiadis tarafından parti holiganizmi yapıldığından” söz ettiğini iletti.

Kiprianu paylaşımında “konunun Anastasiadis’in parti holiganizmi ruhuyla AKEL’e yanıt vermesi değil, OCCRP’ye yanıt vermesinden ibaret olduğunu” dile getirdi.

AKEL partisi de Kiprianu’nun paylaşımından önce yaptığı bir açıklamada, en nihayetinde başkan için OCCRP’nin suçlamalarına yanıt vermenin çok zor olduğunun ispatlandığını savunarak, Rum Yönetimi Başkanlığı ile DİSİ’nin bu suçlamalar dışında başka her şeye yanıt vermelerinin başka türlü açıklanamayacağına dikkati çekti.

DİSİ de açıklama yaptı…

Öte yandan DİSİ partisi de AKEL’e yönelik açıklamasında “AKEL’in takip etmekte olduğu seçici hafıza taktiğinin ve Anastasiadis’e yönelik yerle bir eden eleştirilerinin çözümsüz olduğunu” belirtti.

AKEL’in, hükümetin ülke ekonomisinin tersine dönmesi için aldığı bir dizi önlemi unuttuğunu da ifade eden DİSİ, AKEL’in şu an ülkenin sahip olduğu öncelikleri unuttuğunu ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişinin birkaç gün öncesinde 2023 yılıyla ilgili ittifaklar kurmaya çalıştığını belirtti.

DİSİ, AKEL’in Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i, DİKO’nin yeni stratejisinin bir kısmını benimseyerek güya Kıbrıs sorunu çözüm çizgisini terk ettiği gerekçesiyle suçlarken, AKEL liderliğinin 2023 yılındaki başkanlık seçimleri için DİKO başkanı Nikolas Papadopulos’la bir araya geldiğine de işaret etti.

DİSİ partisi, son olarak, şu an herkesin önceliğinin 2023 yılında iktidar olmak değil, Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle diyaloğun yeniden başlaması için çabalanması olması gerektiğini sözlerine ekledi.

MOKAS’dan da açıklama

Öte yandan gazete, Kıbrıs’ın güneyindeki “Kara Para Aklanması ile Mücadele Birimi” MOKAS’ın yaptığı açıklamada, OCCRP isimli kuruluşun haberlerinin ardından, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in adını taşıyan hukuk bürosundan 19 Ağustos tarihi itibarıyla konuyla ilgili bazı bilgiler istediğini açıklığa kavuşturduğunu ekledi.