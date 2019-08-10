Hristofyas’ın mezarına çirkin saldırı

Eski Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas’ın, mezarının, geçtiğimiz Perşembe akşamı bilinmeyen kişi veya kişilerce yağmalandığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Lefkoşa’daki Engomi Mezarlığı’nda bulunan Dimitris Hristofyas’ın mezarının, yağmalanması olayı nedeniyle polisin araştırma başlattığını yazdılar.

Gazete, fail ya da faillerin, karanlıktan faydalanarak Hristofyas’ın mezarında bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve Karl Marx bayrağını kaldırarak yerine Yunan bayrağı koyduklarını belirtti.

Gazete,olayla ilgili şikayetin, Dimitris Hristofyas’ın gelini ve AKEL Genel Sekreterliği Bürosu Müdürü Marina Savva tarafından, sosyal medya hesabı aracılığıyla yapıldığını da yazdı.