Hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Korkuteli’nde dün, 11.00-14.30 saatleri arasında, Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Mustafa Şadanoğlu’na ait ambar olarak kullanılan eski deri fabrikasının duvarına hasar verildikten sonra içeriye girilerek, çeşitli ebat ve ağırlıkta fabrikaya ait hurda demirler çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen M.E.(E-31) tutuklandı.

Trafik kavgasında 6 tutuklu

Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde, bu sabah saat 03.00 sıralarında trafik konusunda aralarında çıkan tartışma sonrası B.K (E-27), A.A (E-20), S.A (E-23), M.S (E-21), M.K (E-19) ve H.A (E-18) tasarruflarında kanunsuz olarak taşıdıkları yaralayıcı aletlerle (sopa), Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğa’ya saldırdı.

Polis açıklamasına göre, Hayırlı ve Özdoğa’yı darp ettikten sonra adı edilenlere ait iki Iphone7 cep telefonunun ekranının ve Özdoğa’nın da burun kemiğinin kırılmasına sebep olan zanlılar polis tarafından tutuklandı.

İskele'de huzur operasyonu

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün 19.30 – 23.30 saatleri arasında, asayiş ve trafik operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edilirken ,herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Polis açıklamasında, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 250 aracın kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 29 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.