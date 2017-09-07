Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hırsızlık anı kamerada!
Hırsızlık anı kamerada!

Hırsızlık anı kamerada!

Mağusa’da Kılıf&Kılıf isimli işyerinde dün akşamüstü saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

A+A-

Mağusa’da Kılıf&Kılıf isimli işyerinde dün akşamüstü saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, dün saat 17.00 sıralarında Kılıf&Kılıf isimli işyerine gitti.

120 TL tutarında cep telefonu aksesuarı alan 3 çocuk, ödeme yapmadan işyerinden ayrıldı.

İşyeri çalışanları, güvenlik kameralarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Olayın ardından soruşturma yapan polis ekipleri 3 çocuğu tespit etti, aleyhlerine dava okudu.

Bu haber toplam 853 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler