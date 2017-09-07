Hırsızlık anı kamerada!
Mağusa’da Kılıf&Kılıf isimli işyerinde dün akşamüstü saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.
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Mağusa’da Kılıf&Kılıf isimli işyerinde dün akşamüstü saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, dün saat 17.00 sıralarında Kılıf&Kılıf isimli işyerine gitti.
120 TL tutarında cep telefonu aksesuarı alan 3 çocuk, ödeme yapmadan işyerinden ayrıldı.
İşyeri çalışanları, güvenlik kameralarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Olayın ardından soruşturma yapan polis ekipleri 3 çocuğu tespit etti, aleyhlerine dava okudu.
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