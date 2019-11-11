14 yaşında hayata veda eden Esin Sönmeztürk’ün annesi Necla Sönmeztürk, çocuğunun ölümünde ciddi ihmal olduğunu iddia etti. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün annesi Necla Sönmeztürk, yaşanan süreçle ilgili Kanal Sim’e çarpıcı iddialarda bulundu. Necla Sönmeztürk, kızı Esin Sönmeztürk’ün hayatını kaybetmesi ile sona eren sürecin boyun ve boğaz ağrısı ile başladığı aktardı. Necla Sönmeztürk, şikayetlerinin artması üzerine ilk olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdükleri Sönmeztürk’e burada alerji testi yapılmadan penisilin iğne yapıldığını iddia ederek bundan sonra kızının durumunun giderek ağırlaştığını söyledi.

Sönmeztürk ayrıca çocuğuna ağır bir iğne salınmasına rağmen, çocuğunun hastanede bekletilmediğini de ileri sürdü.

Kızı Esin’in şikâyetlerinin daha da artması üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gittiklerini ifade eden Sönmeztürk, yeniden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuğunun karnının sağ tarafındaki ağrıların yoğun olmasından dolayı apandisitten şüphelenildiğini ifade etti.

“Hiçbir test yapılmadan kızıma iğne yaptılar ve bizi yollattılar. Sonra apandisit ameliyatı yaptılar. Çocuğumu bile bile risk altına aldılar. İstanbul’a gittiğimizde oradaki doktor bize ‘Hastanın bu şekilde olduğunu bana söyleselerdi, ben, hastayı bu şekilde kabul etmezdim’ dedi”

“Çocuğumu bile bile risk altına aldılar, bayağı ağır ihmal var”

Hiçbir test yapılmadan kızına penisilin iğne yaptıklarını ve hastanede bekletmeden gönderdiklerini belirten Sönmeztürk, “Çocuğumu bile bile risk altına aldılar” diyerek kızı Esin Sönmeztürk’ün ölümüyle ilgili bayağı ihmal olduğunu iddia etti.

“Hastanın bu şekilde olduğunu bana söyleselerdi, ben, hastayı bu şekilde kabul etmezdim”

Çocuğunun Türkiye’ye sevk edilmesine ilk sıcak bakılmadığını da iddia eden

Sönmeztürk, İstanbul’daki doktorun kendilerine “Hastanın bu şekilde olduğunu bana söyleselerdi, ben, hastayı bu şekilde kabul etmezdim” dediğini dile getirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan:

“Ailenin şikâyeti varsa yazılı yapar, gerekli araştırmalar yapılır”

14 yaşında hayatını kaybeden Esin Sönmeztürk’ün annesi Necla Sönmeztürk’ün, çocuğunun ölümüyle ilgili ciddi ihmal olduğunu iddia etmesi sonrası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan “Ailenin şikâyeti varsa yazılı yapar, gerekli araştırmalar yapılır” dedi. Kanal Sim’e konuşan Özyılkan aileye baş sağlığı diledi.

Özyılkan, “Ailenin şikâyeti varsa yazılı yapar, gerekli araştırmalar yapılır” dedi. Kendisine soruşturma konusunda bakanlık tarafından bir bilgi gelmediğini ifade eden Özyılkan “Gelirse tabii ki gereken yapılacak” dedi.