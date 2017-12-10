Hem memur, hem muhabir!

UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından Haziran ayında 1 yıl süreyle Antalya’ya Turizm Tanıtma memuru olarak atanan Nazmi Pınar, şimdi de TV kanalı muhabiri oldu. A HABER TV muhabiri olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile röportaj yapan Nazmi Pınar, 6 aydır turizm memurluğu görevine de devam ediyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Yurtdışı Turizm Ofisi’nde sözleşmeli personel olarak atanan Nazmi Pınar, 13 Haziran 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl süreyle görevlendirilmişti.

Nazmi Pınar’a 2013 yılında seçime günler kala UBP-DP hükümeti tarafından Akaryakıt istasyonu kurma izni verilmesi de toplumda ciddi tartışmalara yol açmıştı. Daha sonra göreve gelen Sibel Siber Hükümeti, Nazmi Pınar’a sağlanan kıyak istasyon iznini iptal etmişti.