Helikopter düştü, 2 asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada helikopterin kırıma uğradığı belirtildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır."

Başbakan Binali Yıldırım, "Helikopterin dış müdahaleyle düşürüldüğüne dair henüz net bir şey yok" derken Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise helikopterin düşürüldüğünü söyledi.

Türk Silahları Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Erdoğan: Bedelini ödeyecekler

T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TSK'ya ait bir helikopterin düşürülmesinin 'bedelinin ödetileceğini' söyledi:

"Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor.

"Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler."

"Afrin harekatında bir helikopterimiz düşürüldü. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini kat be kat ödeyecek" dedi.

DHA: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü

Doğan Haber Ajansı (DHA), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

DHA, olayda yaralanan askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Ajans, Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay milletvekili Fevzi Şanverdi'nin yaralı askerleri ziyarete gittiğini aktardı.

Suriye, 'ülkedeki İran hedeflerine saldırı düzenleyen' bir İsrail uçağını düşürdü

İsrail ordusu, bir İsrail F-16 uçağının, Suriye'de İran hedeflerine düzenlenen saldırı sırasında açılan uçaksavar ateşi sonucu düştüğünü açıkladı.

İki pilotun, uçak İsrail'in kuzeyindeki bir bölgede düşmeden önce paraşütle karaya indikleri belirtildi.

İsrail, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'e gönderilmesi ardından Suriye'de hava operasyonları düzenledi. İHA, İsrail ordusu tarafından engellendi.

Suriye ise İsrail'in yaptığını saldırı eylemi olarak tanımlayarak İsrail uçaklarına ateş açtı.

'Gerilim artışının işareti'

BBC'nin Orta Doğu muhabiri Tom Bateman, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarının olağandışı olmadığını ancak bir İsrail jetinin düşürülmesinin ciddi bir gerilim artışına işaret ettiğini belirtiyor.

İsrail ordusunun açıklamasında, 'İsrail'e ait bir helikopterin, Suriye'den gönderilen ve İsrail sınırlarına giren, İran'a ait bir İHA'yı başarılı bir şekilde engellediği' belirtildi.

İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, İHA'nın İsrail topraklarında düşürüldüğünü belirtti.

Manelis, buna cevap olarak güçlerinin 'Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu' söyledi.

Sözcü, 'Suriye'nin iç taraflarındaki görevini başarılı bir şekilde sona erdiğini' belirtti.

İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Operasyonlara karşı Suriye'den açılan uçaksavar ateşi nedeniyle, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgeler ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde kırmızı alarm sirenleri çaldı.

İsrail'in Ürdün ve Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde oturanların, patlama sesleri duyduğu ve yoğun hava hareketliliğine şahit olduğu bildiriliyor.

Suriye'den açılan ateşle düşen uçağın iki pilotunun hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor.

Pilotların durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye devlet medyası: Birden fazla uçak vuruldu

Suriye'de devlet medyası ise, bir askeri kaynağın konuyla ilgili yaptığı açıklamayı yayımladı.

Askeri kaynak, 'İsrail'in saldırgan eylemine karşı Suriye'nin hava savunma sistemlerinin ateş açtığını ve birden fazla İsrail uçağını vurduğunu' belirtti.

Rusya ile birlikte İran, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Suriye yönetiminin yanında yer alıyor.

Geçen Kasım ayında, bir Batılı istihbarat kaynağı BBC'ye, 'Tahran'ın Suriye içinde daimi bir askeri üs kurmakta olduğunu' söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini' açıklamıştı.